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關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
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黃牌滿天飛 巴拿馬靠粗魯踢法避遭血洗

發稿時間：2018/06/19 11:04

最新更新：2018/06/19 11:16

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世足G組18日比利時以3比0擊敗巴拿馬，雙方粗暴火拚，黃牌滿天飛。（達志提供）世足G組18日比利時以3比0擊敗巴拿馬，雙方粗暴火拚，黃牌滿天飛。（達志提供）

（中央社俄羅斯素溪18日綜合外電報導）世界盃足球賽今天G組比利時以3比0擊敗巴拿馬，雙方粗暴火拚，黃牌滿天飛，但巴拿馬隊總教練葛梅茲盛讚子弟兵的表現，還說面對英格蘭時，仍會採取這樣的粗魯式打法。

面對世界排名比他們足足高了52名的比利時，首次挺進世足會內賽的巴拿馬原本料會慘遭屠殺，但他們在這場G組首戰開賽後卻與對手戰得平分秋色，直到下半場剛開賽才失球。

葛梅茲（Hernan Dario Gomez）賽後告訴記者：「我們0比3輸球，這樣的比賽結果令人難以樂觀，不過對手賽前被預料能海宰我們。」

「但只要想想對手的球員都是在哪踢球，而我們的球員是在哪踢球，就會覺得這場的比數差距沒那麼大。我覺得我們踢了場好球，有人賽前覺得我們會輸7球，結果只是0比3而已。」

這場比賽全場合計35次犯規及8張黃牌，巴拿馬吞了5張，比利時3張，雙方雖踢得粗魯但還不致淪為踢髒球。葛梅茲並表示，他們對上英格蘭時也會保持這樣的踢法。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070619

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