/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

世足賽轉場飛機發動機起火 沙國球員驚魂

發稿時間：2018/06/19 11:17

最新更新：2018/06/19 11:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社俄羅斯頓河畔羅斯托夫18日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯足球協會今天表示，沙國國家代表隊搭機前往世界盃足球賽下一場比賽場地時，其中一具發動機起火，所幸最後平安降落。

國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯航空運輸局（Rosaviatsya）說，飛機降落期間，一具發動機短暫起火，他們並將對此案進行調查。

沙國媒體和網路上也出現影片，顯示其中一具發動機起火，但羅西亞航空公司（Rossiya）發言人否認發動機有燒起來，又說事故起因是撞到鳥類。

有沙國球員稱這起事件是「單純故障」。

沙烏地阿拉伯足協主席哈比（Ahmad Al Harbi）告訴沙國體育電視台KSA：「其中一具發動機起了小火，是右發動機，但飛機安全降落。」

足協在推特上發布影片，影片中，代表隊成員巴伯（Hatan Bahbir）說：「我們平安抵達，所有人都安好…就是單純故障。」

鏡頭外有人問他怕不怕，巴伯先是回答「不會」，但又說「當然是有一點害怕，但感謝上天」。

球隊搭乘羅西亞航空一架空中巴士（Airbus）A319型客機，從聖彼得堡前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-On-Don），他們20日（台灣時間20日晚間11時）將在那裡踢第2場A組賽，對戰烏拉圭。

羅西亞航空發言人在聲明中說，降落期間，飛機「其中一具發動機發生技術故障，據認初步原因是撞上小鳥」。

發言人又說，有關其中一具發動機燒起來的報導不實。「乘客安危沒受任何事物威脅。飛機以例行方式進行降落。降落期間沒有發出警告訊息。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070619

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP