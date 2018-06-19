踢不進世足賽 中國官媒照嗨

中國足球隊在預賽被淘汰，無緣世界盃足球賽，但中國官媒近日照樣很嗨地用另類「中國隊」宣傳，包括中國贊助、中國製造，還有超過4萬名中國球迷購票赴俄觀賽。圖為四川臥龍基地10日為8隻未滿周歲的貓熊寶寶佈置一場另類世足賽。（中新社提供）中央社 107年6月19日

（中央社台北19日電）中國足球隊在預賽被淘汰，無緣世界盃足球賽，但中國官媒近日照樣很嗨地用另類「中國隊」宣傳，包括中國贊助、中國製造，還有超過4萬名中國球迷購票赴俄觀賽。



就連四川臥龍的貓熊保育基地，日前也為8隻未滿周歲的貓熊寶寶佈置一場另類足球賽，宣稱要為世足賽「助威」。



中國中央電視台知名主持人白岩松日前說，「這麼說吧，俄羅斯世界盃，中國除了足球隊沒去，基本上其他都去了。」



香港星島日報今天報導，白岩松金句點出中國隊的尷尬。



官媒新華網撰文宣傳「中國隊」的重點是，中國抓住這個機遇，本屆世界盃中國企業由此前兩屆只有一家官方贊助商，增加到此次的7家贊助商。



有報導說，10萬隻中國小龍蝦「出征」俄羅斯。小龍蝦由阿里巴巴農村淘寶與中國農發集團發起，估計17日到達莫斯科。不過，廣州日報記者走訪莫斯科多家中餐館和當地酒吧，尚未見到小龍蝦的蹤影。



星島日報報導，中國足跡在莫斯科處處可見，獨缺足球隊，有網民調侃中國此次如同到世界盃「刷存在感」；也有網民以冰島隊的驚人表現暗諷中國足球發展不濟。儘管中國國家主席習近平是足球迷，2015年官方也推出足球改革方案，可是3年來不見突破。



報導引述評論指出，中國雖有13億人口，但高水準的教練稀少，足球設施也少，加上足球界貪腐陋習，民間尚未形成「足球風」，即使花重金引外援或國際大牌教練，本土球員的成長依舊緩慢。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070619