/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

45歲柯隆拿244勝 大聯盟多明尼加投手之最

發稿時間：2018/06/19 14:22

最新更新：2018/06/19 14:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美職大聯盟現役最老球員遊騎兵隊45歲投手柯隆，19日比賽拿下勝投，大聯盟生涯目前為止累積達244勝。（圖取自遊騎兵隊推特twitter.com）美職大聯盟現役最老球員遊騎兵隊45歲投手柯隆，19日比賽拿下勝投，大聯盟生涯目前為止累積達244勝。（圖取自遊騎兵隊推特twitter.com）

（中央社記者謝靜雯台北19日綜合報導）美職大聯盟現役最老球員遊騎兵隊45歲投手柯隆，今天對皇家隊6局優質先發，率隊以6比3拿勝，拿下個人大聯盟生涯第244勝，成為大聯盟最多勝多明尼加籍投手。

柯隆（Bartolo Colon）今天比賽拿下勝投，大聯盟生涯目前為止累積達244勝，超越馬瑞查（Juan Marichal），成為大聯盟最多勝多明尼加投手，只要再拿一勝，就可以追平馬丁尼茲（Dennis Martinez）紀錄，並列大聯盟最多勝拉丁美洲球員。

今天比賽柯隆前兩局沒有失分，3局接連被敲3支安打、高飛犧牲打，失掉2分，4局1人出局後，再接連被敲2支安打，失掉第3分，5、6兩局回穩，沒再掉分數；柯隆總計用90球投完6局，被敲9支安打，投出1次三振，失掉3分都是責失分，拿下個人本季第4勝。

遊騎兵隊打線幫忙，首局韓籍野手秋信守首打席開轟，3局再靠著接連保送、安打先拿下第2分，貝爾崔（Adrian Beltre）補上3分砲、拉開領先差距，皇家隊比賽後半段追分不及，遊騎兵隊拿下勝利。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070619

Colon becomes all-time D.R. wins leader

History for Bartolo! With his 244th career win, #BigSexy becomes the all-time D.R. wins leader!

Texas Rangers 發佈於 2018年6月18日

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP