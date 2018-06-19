45歲柯隆拿244勝 大聯盟多明尼加投手之最

美職大聯盟現役最老球員遊騎兵隊45歲投手柯隆，19日比賽拿下勝投，大聯盟生涯目前為止累積達244勝。（圖取自遊騎兵隊推特twitter.com）

（中央社記者謝靜雯台北19日綜合報導）美職大聯盟現役最老球員遊騎兵隊45歲投手柯隆，今天對皇家隊6局優質先發，率隊以6比3拿勝，拿下個人大聯盟生涯第244勝，成為大聯盟最多勝多明尼加籍投手。



柯隆（Bartolo Colon）今天比賽拿下勝投，大聯盟生涯目前為止累積達244勝，超越馬瑞查（Juan Marichal），成為大聯盟最多勝多明尼加投手，只要再拿一勝，就可以追平馬丁尼茲（Dennis Martinez）紀錄，並列大聯盟最多勝拉丁美洲球員。



今天比賽柯隆前兩局沒有失分，3局接連被敲3支安打、高飛犧牲打，失掉2分，4局1人出局後，再接連被敲2支安打，失掉第3分，5、6兩局回穩，沒再掉分數；柯隆總計用90球投完6局，被敲9支安打，投出1次三振，失掉3分都是責失分，拿下個人本季第4勝。



遊騎兵隊打線幫忙，首局韓籍野手秋信守首打席開轟，3局再靠著接連保送、安打先拿下第2分，貝爾崔（Adrian Beltre）補上3分砲、拉開領先差距，皇家隊比賽後半段追分不及，遊騎兵隊拿下勝利。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070619



