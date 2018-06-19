讀賣巨人三軍來台首戰 林樺慶與櫻井俊貴扛先發

（中央社記者謝靜雯台北19日電）日職讀賣巨人三軍來台打交流賽，明天首戰將與中職Lamigo桃猿隊交手，桃猿隊由年輕投手林樺慶先發，巨人則由2015年選秀第一指名投手櫻井俊貴應戰。



讀賣巨人三軍來台，預計安排4場交流賽，明天首戰與桃猿隊交手，21日與文化大學棒球隊比賽，22、23日則將與印尼雅加達亞運中華培訓隊打2場比賽，亞運中華隊總教練許順益表示，日職投手有不錯水準，希望藉由這兩場比賽，刺激中培隊打擊。



旅日讀賣巨人隊投手廖任磊也有跟著球隊來台，巨人由三軍總教練江藤智領軍，明天下午1時於桃園棒球場比賽，免費開放觀眾入場。



巨人隊球員名單，投手櫻井俊貴、高木京介、大江龍聖、廖任磊、山川和大、成瀨功亮、山上信吾、田中優大、橋本篤郎、田中大輝；捕手2人為小山翔平和高山龍太朗；內野手湯淺大、增田大輝、比嘉賢伸、折下光輝、田島洸成；外野手則有村上海斗、青山誠、加藤脩平、笠井駿和松澤裕介。



桃猿隊預計出賽名單，除了先發投手林樺慶外，投手還有鄭承浩、王躍霖、林柏佑、蘇俊羽、游朝惟、林宗緯、陳敏賜和游宗儒；捕手有黃浩然、張閔勛、許禹壕及江忠垣；內野手葉竹軒、楊岱均、馮健庭、黃敬瑋、翁克堯、余德龍、張煒謙、董子浩、梁家榮、林大展；外野手則有林政億、林知譽、紀品宏、成晉、詹智堯、鍾承祐。（編輯：張芷瑄）1070619