蘇智傑下半季打亞運 獅隊嘗試調整棒次

（中央社記者謝靜雯新北19日電）統一獅隊今天與富邦悍將隊比賽交手、棒次微調，吳桀睿打1棒、陳傑憲打3棒；總教練黃甘霖表示，蘇智傑下半季亞運期間將缺陣，剩下比賽會多嘗試棒次，想辦法補起戰力。



獅隊上半季與Lamigo桃猿隊戰績拉鋸，但差臨門一腳、無緣冠軍，接下來上半季還有4場比賽，黃甘霖表示，會藉這個機會嘗試棒次安排；陣中第4棒蘇智傑，下半季被徵召入參加亞運中華成棒隊，這期間的戰力缺口要怎麼補是關鍵。



陳傑憲是獅隊倚重打者，多打球隊開路先鋒，今天比賽先發打第3棒，黃甘霖表示，陳傑憲過去有得點圈打擊率偏低的問題，今天讓他打第3棒再觀察看看；蘇智傑缺席期間，第4棒人選目前有潘武雄和鄭鎧文，但還需要實戰才能確定下來。



獅隊新秀捕手陳重羽今年受重用，目前上半季出賽49場，總計142打數敲出44支安打，打擊率3成10，15日獅隊與富邦悍將隊比賽先發蹲捕，但2局就被換下場，今天比賽沒有排入先發打序中。



黃甘霖表示，陳重羽今年表現不錯，但配球上有遇到一些瓶頸，加上第一次面對這麼長期的賽季，比賽後半段有感受到他有點疲累，「這段時間讓他冷靜一下，年輕球員都會遇到類似狀況，要知道問題在哪，下半季才能加以改善」。（編輯：張芷瑄）1070619