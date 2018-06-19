羅力好投悍將勝獅 高國麟策略性攻擊奏效

（中央社記者謝靜雯新北19日電）富邦悍將隊本季最後一場主場賽事，先發投手羅力好投，高國麟對戰有策略，本季第4轟出爐，終場以10比3擊敗統一獅隊、拿下近期2連勝；羅力前陣子狀況不理想，修正後找回好感覺。



悍將隊先發投手羅力今天首局被吳桀睿敲出陽春砲，但馬上回穩，總計投6局被敲3支安打，飆出8次三振，失掉1分責失分，球隊拿下勝利，羅力收下個人本季第5勝，中止近期先發出賽4連敗。



悍將隊總教練葉君璋表示，羅力上一場出賽時，內容就已經投得不錯，先前出賽吞下4連敗，也不斷做修正，今天看起來有收到一些成效，「他的好表現對團隊來說有一定的幫助」。



羅力上一次拿下勝投為5月11日，等了一個多月再拿勝投，他表示，這一勝等得有點久，首局第一球就被打成全壘打，「當下有點像是當頭棒喝，還沒有機會把賽前想好的策略運用在場上，只能想辦法專注比賽、讓自己做得更好」。



羅力透露，先前有發現跟全盛時期相比，動作有點跑掉，持續跟投手教練溝通，不斷微調、嘗試，很開心今天能有不錯成果。



悍將隊高國麟今天單場2安都是長打，3局敲出3分砲，5局敲出二壘打；高國麟近7場出賽敲出3轟，但他提到全壘打可遇不可求，有時候推進、助攻也能對球隊有貢獻。



高國麟指出，獅隊先發投手馬丁尼茲並不好打，但今天對戰上有運用策略，首打席對馬丁尼茲滑球故意揮空，3局關鍵時刻，算準馬丁尼茲會再用滑球對決，抓準滑球、一棒建功。



獅隊打線受制，首局靠著吳桀睿陽春砲拿下第一分後，2到7局都沒能拿下分數，8局陳傑憲二壘打、蘇智傑敲出個人本季第14轟，替球隊多追2分，但追分不及、吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1070619