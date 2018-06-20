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波蘭災難連連 助塞內加爾贏得非洲首勝

發稿時間：2018/06/20 06:12

最新更新：2018/06/20 06:12

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）波蘭今天在世界盃足球賽初亮相，出現一記烏龍球及一次令人跌破眼鏡的失誤，以1比2敗在塞內加爾腳下，幫助塞內加爾成為本屆賽事第一支傳出捷報的非洲球隊。

今年參賽的5個非洲國家，埃及、摩洛哥、奈及利亞、突尼西亞都在小組賽首戰落敗，只有「特蘭加雄獅」（Lions of Teranga）塞內加爾獲勝。

上半場第37分鐘，塞內加爾發動攻勢，古耶（Idrissa Gueye）起腳攻門，波蘭後衛西奧內克（Thiago Cionek）出腳想阻擋，不料球打到他後大幅改變方向鑽入自家球門，成為烏龍球。

下半場第60分鐘，波蘭中場科里喬維亞克（Grzegorz Krychowiak）將球長距離回傳給門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny），史澤斯尼衝出球門區想接下這記傳球，沒想到塞內加爾前鋒尼安（Mbaye Niang）飛奔而出搶下這球直衝空門，讓史澤斯尼不敢置信，尼安輕鬆踢進全隊第2球。

2018世足賽開幕至今，這是最難堪的一記失誤。

波蘭後衛帕茲丹（Michal Pazdan）說：「第2球，我不知道怎麼進的。但這不會改變一個事實，那就是我們在下半場之初缺乏專注。如果他們沒攻進第2球，我們似乎可能會踢出一場不一樣的比賽。」

現年23歲的尼安表示：「我看到波蘭防守球員把球回傳，我感覺有機會，能夠跑到那裡將球踢入門內。」（譯者：徐崇哲）1070620

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