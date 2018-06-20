丁守中：愛爾達應釋出世足轉播

2018世界盃足球賽正值熱潮，但小組賽目前僅有愛爾達取得電視轉播權。國民黨提名台北市長參選人丁守中（左）20日受訪表示，盼愛爾達能釋出更多通路，讓民眾能在大電視欣賞。右為國民黨提名基隆市長參選人謝立功。中央社記者王朝鈺攝 107年6月20日

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天說，世足賽開打以來除少數付費安裝MOD民眾外，多數人不能在大電視（有線電視）欣賞，希望愛爾達能釋出更多通路，讓民眾能在大電視欣賞。



丁守中下午前往基隆市文化中心出席經國管理暨健康學院畢業典禮受訪表示，愛爾達背後（金主）是中華電信，華視也是公廣集團成員，都是政府資金支持，既然世足賽是發展全民體育很重要一環，如果能讓大家在大電視（有線電視）欣賞世足賽會更好。



他說，愛爾達能爭取到世足賽轉播，還是靠中華電信、靠政府的資金，華視也只轉播16強賽事，愛爾達爭取到轉播權後應該分享，自己也曉得在商言商，但更多人希望能夠在大電視（有線電視）看到世足賽。



丁守中表示，民進黨政府以全民體育為名，強制各單項運動協會全面開放招收會員，敢用強力手段要求各協會在3月全面改選，為何到了世足賽卻放縱愛爾達、中華電信MOD促銷，讓多數民眾無法享受精彩賽事。



另外，新黨主席郁慕明昨天表示，他曾說有條件支持台北市長柯文哲，卻被扭曲為支持柯文哲；至於是否與丁守中合作，會等丁守中提出的政見能否獲新黨支持者認同。



對此，丁守中說，會爭取泛藍大團結和中間選民支持，不管是國民黨基隆市長參選人謝立功在基隆，或是自己在台北市，都會努力讓市民安居樂業，讓年輕人擺脫低薪窮忙。（編輯：李錫璋）1070620