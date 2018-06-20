紀錄片細數大聯盟點滴 王建民再登洋基雜誌

影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）旅美球星王建民力拚回大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」日前在美首映，而今年6月最新出刊的洋基雜誌報導同樣也提到王建民，除了介紹紀錄片，也回顧王建民洋基時期表現。



王建民2008年效力於洋基隊時，當年6月就曾登上洋基雜誌封面，相隔10年後，洋基雜誌今年6月再度報導王建民。



報導提到，王建民來自台灣台南，從一開始的籃球，到小學四年級時接觸到棒球，展開他的棒球路，到後來吸引大聯盟球探注意，並成為首位披上洋基隊球衣的台灣球員。



洋基雜誌一一細數王建民在洋基隊時期的貢獻，2006、2007年連2年為洋基隊拿下19勝的風光時期，那段時間除了成為台灣人的偶像，還吸引多家台灣媒體特別派人前往美國報導，而王建民周邊代言商品也因此受惠，銷量大增。



不過，王建民在2008年6月15日對太空人比賽，因跑壘不慎而扭傷右腳腳踝，也成為他在球場上重要轉捩點。



除了介紹王建民在球場上的表現外，洋基雜誌還介紹王建民奮鬥不懈重返大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」，並描述加拿大籍華裔導演陳惟揚，從看王建民打球，到認識王建民，並說服王建民拍攝紀錄片的過程。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070620