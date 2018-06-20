/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

紀錄片細數大聯盟點滴 王建民再登洋基雜誌

發稿時間：2018/06/20 18:16

最新更新：2018/06/20 18:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）旅美球星王建民力拚回大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」日前在美首映，而今年6月最新出刊的洋基雜誌報導同樣也提到王建民，除了介紹紀錄片，也回顧王建民洋基時期表現。

王建民2008年效力於洋基隊時，當年6月就曾登上洋基雜誌封面，相隔10年後，洋基雜誌今年6月再度報導王建民。

報導提到，王建民來自台灣台南，從一開始的籃球，到小學四年級時接觸到棒球，展開他的棒球路，到後來吸引大聯盟球探注意，並成為首位披上洋基隊球衣的台灣球員。

洋基雜誌一一細數王建民在洋基隊時期的貢獻，2006、2007年連2年為洋基隊拿下19勝的風光時期，那段時間除了成為台灣人的偶像，還吸引多家台灣媒體特別派人前往美國報導，而王建民周邊代言商品也因此受惠，銷量大增。

不過，王建民在2008年6月15日對太空人比賽，因跑壘不慎而扭傷右腳腳踝，也成為他在球場上重要轉捩點。

除了介紹王建民在球場上的表現外，洋基雜誌還介紹王建民奮鬥不懈重返大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」，並描述加拿大籍華裔導演陳惟揚，從看王建民打球，到認識王建民，並說服王建民拍攝紀錄片的過程。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP