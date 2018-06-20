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C羅頭槌破網葡萄牙躍小組龍頭 摩洛哥無緣晉級

發稿時間：2018/06/20 22:21

最新更新：2018/06/20 22:29

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葡萄牙20日靠「C羅」羅納度（左）在比賽第4分鐘頭槌破網，以1比0擊敗摩洛哥。（達志提供）葡萄牙20日靠「C羅」羅納度（左）在比賽第4分鐘頭槌破網，以1比0擊敗摩洛哥。（達志提供）

（中央社記者李晉緯台北20日電）葡萄牙今天靠「C羅」羅納度在比賽第4分鐘的頭槌破網，以1比0擊敗摩洛哥，葡萄牙靠這一勝躍居B組龍頭，摩洛哥則因這一敗無緣晉級，是本屆世界盃首支遭淘汰的隊伍。

2018年世界盃足球賽14日在俄羅斯開踢，摩洛哥15日因傷停補時階段出現的烏龍球，以0比1不敵伊朗，葡萄牙則在16日靠「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的「帽子戲法」，以3比3逼平西班牙。

已吞一敗的摩洛哥，今天比賽必須贏球，才能保有晉級的一線生機，但比賽開踢不久，葡萄牙一記邊路傳中，「C羅」羅納度於比賽第4分鐘，跟進後在禁區頭槌破網，讓葡萄牙在上半場以1比0領先。

「C羅」羅納度在上半場的這個進球，是他本次世界盃的第4個進球，也以此成為目前進球最多的球員。

下半場摩洛哥未能進球，終場葡萄牙以1比0擊敗摩洛哥。

今天葡萄牙贏球，拿下3分積分，目前以4分積分躍居B組龍頭，但輸球的摩洛哥踢完2場比賽沒有任何積分進帳，將無法晉級16強。

過去6度進軍世界盃的葡萄牙，曾在1966年獲得季軍，在「C羅」羅納度隨隊征戰世界盃後，葡萄牙曾在2006年德國世界盃獲殿軍，2010年南非世界盃進到16強，上屆2014年巴西世界盃則在小組賽出局。

摩洛哥過去4度進到世界盃32強，曾在1986年闖進16強，這次世界盃踢完2場比賽就確定與晉級無緣。（編輯：張芷瑄）1070620

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