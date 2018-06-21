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關鍵字： 世足C羅美麗華葡萄牙

西班牙攻破鐵桶陣 1比0擒服伊朗

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西班牙世足幸運星 柯斯塔連兩戰立功

發稿時間：2018/06/21 05:48

最新更新：2018/06/21 05:48

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（中央社俄羅斯喀山20日綜合外電報導）前鋒柯斯塔成為西班牙本屆世足賽幸運之星，前一場他對葡萄牙攻進2球，免於西班牙首戰吞敗；今天他先是避免吃牌，接著以一記折射建功，幫助無敵艦隊1比0擊敗伊朗。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在台灣時間16日凌晨2時對西班牙之戰大演帽子戲法獨進3球，若非柯斯塔（Diego Costa）2度破網，助西班牙3比3逼平對手，西班牙在B組首戰恐落敗。

今天對伊朗的上半場，柯斯塔在伊朗門將貝蘭萬德（Ali Beiranvand）準備將球踢出時，往貝蘭萬德的腳趾踩下去，引發爭議，不過裁判並未對他施以懲罰。

下半場第54分鐘，中場名將伊涅斯塔（Andres Iniesta）傳給柯斯塔，柯斯塔禁區接球轉身左腳射門，球踢到伊朗球員再反彈到柯斯塔的腳，球急速竄入伊朗大門左下角，西班牙打破僵局1比0領先，終場就以這個比數拿下寶貴勝利。

2014年巴西世足開踢前，柯斯塔由他出生的國家巴西轉籍加入西班牙國家隊，但在全隊「密集短傳」（tiki-taka）的球風下，似乎有點格格不入。

然而，他在本屆賽事已成為西班牙救星，除了助隊與葡萄牙打平，也成功突破伊朗的鐵桶陣，讓西班牙在B組以積分4分與葡萄牙並駕齊驅，16強門票幾乎就要到手。（譯者：徐崇哲）1070621

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