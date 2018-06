指導過王建民 前洋基高層康諾斯辭世

(中央社紐約20日綜合外電報導)美國職棒大聯盟MLB前投手教練康諾斯(Billy Connors)已於18日辭世,享壽76歲。康諾斯於任職紐約洋基隊副總裁時,曾指導過王建民投球。



康諾斯曾任職紐約洋基和芝加哥小熊隊,另曾於1980-81年在堪薩斯皇家隊、1987-88在西雅圖水手隊擔任投手教練。



康諾斯則於1989-90、1994-95擔任洋基的投手教練,2000年也曾臨時擔任過;而從1996-2012年,康諾斯均在洋基擔任球隊高層。



他曾於1982-86、1991-93兩度出任小熊隊投手教練,1985年時還因說過「要教小熊投手怎麼投口水球(spitball,吐口水在球上投出變化球)」遭訓斥。



在發現自己更適合當教練前,康諾斯曾有短暫的投手生涯,1966年賽季待過小熊、1967-68待過紐約大都會,留下26場出賽(一場先發)、0勝2敗、自責失分率7.53的成績。



2009年康諾斯擔任洋基隊副總裁時,曾指導並與王建民研究投球動作,包括在出手前動作放慢一些,還認為王建民的伸卡球很行。(譯者:陳亦偉/核稿:徐睿承)1070621





The Yankees mourn the passing of Billy Connors, who contributed to the organization in countless ways over his long career as a pitching coach, executive and advisor. We extend our deepest condolences to Billy’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/U5uzKNoZsb