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伊朗38年來首解禁 女性可與男性同進球場看世足

發稿時間：2018/06/21 13:45

最新更新：2018/06/21 14:20

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伊朗禁止女性觀看男性體育賽事，但伊朗女性球迷20日獲准與男性在德黑蘭自由體育場觀看世界盃足球賽直播，為1980年以來頭一遭。（圖取自伊朗國家隊推特網頁twitter.com/teammelliiran）伊朗禁止女性觀看男性體育賽事，但伊朗女性球迷20日獲准與男性在德黑蘭自由體育場觀看世界盃足球賽直播，為1980年以來頭一遭。（圖取自伊朗國家隊推特網頁twitter.com/teammelliiran）

（中央社德黑蘭20日綜合外電報導）伊朗女性球迷今天獲准與男性在同個球場觀看世界盃足球賽，為1980年以來頭一遭。

「華盛頓郵報」（WP）網站報導，伊朗女性球迷今天心情像洗三溫暖，而這一切發生於她們的國家隊在世足賽出戰西班牙隊之前。

伊朗38年來禁止女性觀看男性體育賽事，但伊朗新聞媒體昨天報導說，女性將可以在德黑蘭自由體育場（Azadi Stadium）觀看伊朗出戰西班牙的世足直播。

然而就在體育場大門準備開放前幾小時，有關當局取消活動。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）在開賽前不到3小時報導說：「由於設施出問題，伊朗和西班牙今晚的比賽將不會在自由體育場轉播。」

「由於沒有公開轉播，敬請親愛的國人不要到自由體育場。」

許多球迷還是現身體育場，推特上的影片和照片中，可見伊朗民眾站著、坐著、吹著南非2010年世足賽爆紅的加油喇叭「巫巫茲拉」（Vuvuzela）表達抗議的景象，男女球迷手持國旗、頭巾和其他相關用具，怒瞪擋在門口的警衛。

大約一個小時後，警衛終於讓步，開放體育場大門，讓買票的男女老少入場，民眾趕忙拿出手機拍照，捕捉這歷史性的一刻。

沒多久後，伊朗國家隊官方推特帳號上以波斯語寫著「自由體育場，現在！」同時附上一張照片，當中可見女性球迷在自由體育場高舉國旗。

西班牙隊終場以1比0擊敗伊朗。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070621

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