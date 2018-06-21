澎湖跨海馬拉松11月開跑 代言人紀政讚美景

（中央社記者李晉緯台北21日電）菊島澎湖跨海馬拉松將在11月登場，代言人紀政今天表示，澎湖是媲美希臘3島的美麗島嶼，希望大家把握參賽機會，一起體驗澎湖的美好。



2018菊島澎湖跨海馬拉松將於11月4日舉行，即日起報名至9月1日止，主辦單位交通部觀光局今天在台北圓山大飯店舉辦宣傳記者會。



「澎湖灣」是聯合國教科文組織所支持的非營利組織「世界最美麗海灣」的會員之一，這次賽事特別以澎湖美麗的海灣賽道為號召，希望結合運動與觀光，讓更多人看見澎湖的美好。



曾造訪過希臘3島的紀政表示，澎湖的風光絲毫不亞於希臘3島，所以她推薦有計畫到希臘3島旅遊的民眾，「一定要先到澎湖看看」。



談到在澎湖較深刻的體驗，紀政表示，她1960年第一次到澎湖是為了比賽，「當時我參加跳高比賽，比賽場地設在觀音亭，印象最深刻的是因為風很大，我才準備要跳，跳高橫竿就被海風吹掉」；她1968年再到澎湖，買了澎湖文石做的戒指送外國朋友，結果大受好評。



菊島馬拉松標榜「跨海+跳島」，澎湖縣議會副議長陳雙全表示，這次賽事的賽道沿海岸設立，經過西嶼、澎湖跨海大橋、白沙、中屯、澎湖本島，沿途涵蓋澎湖著名景點，希望結合運動、觀光，讓更多人造訪澎湖。



前駐法代表呂慶龍表示，澎湖能進到「世界最美麗海灣」組織是讓人驕傲的成就，澎湖菊島馬與法國瓦訥馬在2017年締結為姊妹賽會，更創下台灣馬拉松賽事與國際接軌的最佳範例，讓人期待這項賽事的到來。（編輯：黃瑞弘）1070621