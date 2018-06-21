林德福將邀SBL球隊老闆 討論職業化議題

（中央社記者龍柏安台北21日電）體育署長林德福今天表示，他已請超級籃球聯賽（SBL）委員會召集人高志鵬下週邀請SBL球隊老闆開會，除討論職業化時程，也將建議先成立職籃公司，先接手SBL賽務工作。



SBL委員會曾在5月底開會，新賽季將醞釀雙洋將、各隊雙主場週等新變革，不過始終沒有達成共識，而林德福則透露，目前暫訂2019-20賽季台灣籃球將達成職業化目標，他也建議，若邁向職業化是既定目標，乾脆先成立職籃公司，提前接手相關事務。



林德福透露，體育署已派人針對日本與韓國的職業籃球聯盟進行考察，未來也有打算利用運動彩券盈餘來挹注扶植職籃，「如果職業籃球聯盟對於國家的體育運動有推廣之效，我們當然可以幫忙做」。



若台灣再次成立職業籃球聯盟，林德福說，未來台灣籃球將走向雙軌制，有意加入職籃聯盟的球隊，他當然非常歡迎，如果想要留在業餘、在社會甲組聯賽打拚，他也沒有意見。



SBL自2003年創賽至今，今年將邁入第16季，近年聯盟大牌球星紛紛西進前往中國職業籃球聯賽（CBA），SBL賽事品質難以提升，才希望透過雙洋將、雙主場週等方式刺激球迷，不過SBL委員會近來2次開會，針對相關議題都沒有共識，體育署才決心介入，希望能在下週順利召開會議討論。（編輯：唐聲揚）1070621