/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

迎戰亞運 李智凱：全力以赴不留遺憾

發稿時間：2018/06/21 18:21

最新更新：2018/06/21 18:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王淑芬高雄21日電）去年在台北世界大學運動會在體操鞍馬項目奪下金牌，體操選手李智凱依然被看好是亞運賽奪牌的潛力股。他表示，會全力以赴、發揮戰力、不留遺憾。

國家運動訓練中心今天開放媒體採訪即將征戰亞運競技體操選手，李智凱、陳智郁、方可晴、賴品儒等人的表現受關注。

體操是台灣選手在國際賽事表現相對亮麗的項目。競技體操總教練浜田貞雄分析體操隊的戰力，他說2015年接手台灣隊的競技體操教練後，已提升了競技體操隊的戰力。

他分析指出，如果日本隊派出最強的隊伍和選手，李智凱可以保持穩定的戰力，依然有奪牌機會；如果日本是二軍參賽，他認為體操隊的其他選手也有奪牌機會，不過他不保證是什麼顏色的牌。

被認為奪牌機會高，李智凱說，最大的期望還是身體狀況好才有機會迎戰亞運，其次是技巧難度的提升，唯有用更高超的難度才能確保優勢。

李智凱自認奧運是挫敗，近年參加了多次的國際賽事，已不再容易緊張，反而學會向優秀選手看齊，學習用穩定的態度面對賽事。

談奪牌目標，李智凱說，全力以赴、發揮戰力、不留遺憾。他指出，以往在鞍馬的表現上「華麗許多」，是吃虧的地方，因為過去有很多裁判看不懂；近來他多次的國際競賽，已有裁判看到他的動作更流暢，漸漸得到認可，希望會有更多的加分。

2016年奧運挫敗、2017年世大運奪牌，國際大型賽事的經驗累積不少，李智凱更有自信，他說：「奧運都摔過了，還有什麼好怕的，亞運會放手一搏。」

亞運可能是最後一次的參賽機會，吊環強項的陳智郁表示，會力求完美的表現，盼再創佳績。

女子體操方面，方可晴的跳馬及地板、賴品儒的平衡木表現亮麗，兩人也都首次迎戰亞運，她們盼用較高難度動挑戰自我極限。（編輯:陳政偉/吳協昌）1070621

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP