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貝克漢預言世界盃決賽 英格蘭對決阿根廷

發稿時間：2018/06/21 20:41

最新更新：2018/06/21 21:00

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zoom in 英格蘭前隊長貝克漢預言，英格蘭和阿根廷將在2018年世界盃足球賽冠軍戰碰頭。（圖取自David Beckham臉書粉絲專頁www.facebook.com/Beckham）英格蘭前隊長貝克漢預言，英格蘭和阿根廷將在2018年世界盃足球賽冠軍戰碰頭。（圖取自David Beckham臉書粉絲專頁www.facebook.com/Beckham）

（中央社北京21日綜合外電報導）英格蘭前隊長貝克漢（David Beckham）預言英格蘭和阿根廷將在本屆世界盃足球賽決賽一決高下。貝克漢的談話反映出，三獅軍團英格蘭在俄羅斯旗開得勝後，後勢看漲。

英格蘭首戰以2比1擊敗突尼西亞，晉級16強的機會大增。目前在中國參加活動的貝克漢，因此大膽做出這番預言。

長久以來，英格蘭在世界盃這個大舞台表現不穩定。2006年世界盃，貝克漢擔任隊長，英格蘭止步8強。1966年世界盃，英格蘭以地主身分進入決賽，在溫布利球場（Wembley）擊敗德國，拿下隊史上唯一一次冠軍。

貝克漢參加活動，為中國最大規模的大專足球聯賽宣傳時預言：「我相信阿根廷將會在決賽對上英格蘭。」

他也說：「理所當然，我認為英格蘭會贏得比賽，但這只是出於我對自己國家的偏袒和熱愛。」

參加過3屆世界盃的貝克漢也警告，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）率領的英格蘭隊前路多艱。

他說：「我們拿下分組首戰勝利，我非常開心。英格蘭是一支非常年輕的隊伍，他們沒有太多經驗，世界盃之路會愈加艱難，因為這次比賽有許多優秀的隊伍。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1070621

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