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羅里奇9局飆10K 統一獅完封桃猿

發稿時間：2018/06/21 21:59

最新更新：2018/06/21 21:59

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（中央社記者黃巧雯台北21日綜合報導）中職統一獅隊洋投羅里奇今天完投9局無失分，飆出10K，讓桃猿隊打線熄火，完成個人生涯首場9局完投完封勝，加上陳傑憲單場4安打猛打賞，終場統一獅以4比0奪勝。

羅里奇前一次與Lamigo桃猿隊交手，投6局失6分（4分自責分）吞敗，終止開季連續12場優質先發，但今天回穩，首局讓桃猿隊敲安後，第2至6局僅讓桃猿隊靠著失誤上壘。

羅里奇此役完投9局無失分，奪下第8勝，僅被敲出2支安打，飆出10次三振，並完成在中職第100次三振紀錄，且是中職本季首名達成無四死、完投、完封勝的球員，也是個人中職生涯首次。

統一獅今天全場敲出13支安打，陳傑憲手感火熱，個人就包辦4支安打、1分打點，率領統一獅隊終場以4比0贏球。

羅里奇表示，上一場表現有點不理想，但他今天將自己準備好，並盡量搶下好球數，完成個人生涯首場9局完投完封勝，儘管獅隊無緣上半季冠軍，但他仍期待球隊下半季有更好的表現。

Lamigo桃猿隊先發投手王溢正今天狀況不佳，僅投4局被敲9支安打、失2分退場，為本季先發最短，黃子鵬、林國裕、洪聖欽、林逸翔後續登板，合計再掉2分。

Lamigo桃猿去年季中選秀第5輪選中林逸翔，林逸翔今天生涯一軍初登板，在第8局0比3落後時上場，面對三壘有人、1出局，被首名打者陳傑憲敲安，攻下獅隊第4分，隨後穩住，連續解決2名打者。（編輯：唐聲揚）1070621

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