賈吉開轟奠勝基 洋基橫掃水手50勝到手

美國職棒MLB紐約洋基隊21日首局以兩發全壘打灌進4分，「法官」賈吉（圖）本季第19轟出爐，終場以4比3擊退西雅圖水手隊，系列賽3連勝。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年6月22日

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美國職棒MLB紐約洋基隊今天首局以兩發全壘打灌進4分，包括「法官」賈吉2分砲，加上牛棚優異表現，以4比3擊退西雅圖水手隊，系列賽3連勝，本季第50勝到手。



洋基下午在主場面對水手，延續昨晚靠再見全壘打逆轉勝的氣勢，1局下，開路先鋒佛瑞澤（Clint Frazier）安打上壘，賈吉（Aaron Judge）在滿球數情況下，將派克斯頓（James Paxton）一記時速95.8英哩（154公里）的速球扛出中右外野全壘打牆，本季第19轟出爐。



昨晚擊出再見轟的史丹頓（Giancarlo Stanton）隨後登場，擊出中外野方向深遠飛球，眼見就要飛出牆外，水手中外野手哈尼格（Mitch Haniger）騰空躍起將球沒收，上演超美技接殺。



2人出局後，洋基攻勢再起，新秀托瑞斯（Gleyber Torres）安打上壘後，安杜哈（Miguel Andujar）揮出右外野方向2分砲。這是他本季第10轟，成為洋基隊史第5位明星賽前累積10轟的菜鳥。



水手2局上發動反攻，克魯斯（Nelson Cruz）保送上壘後，席格（Kyle Seager）揮出右外野方向全壘打，這發2分砲是他本季第13轟。



6局上，克魯斯與席格連續安打，甘默（Ben Gamel）在2人出局情況下敲出中外野方向平飛安打，水手落後分差縮小到一分。但在洋基3任後援投手聯手封鎖下，水手未再攻下分數，終場以3比4輸球，系列賽慘遭橫掃。



洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，能在主場橫掃本季戰績翻身的水手，感到非常滿意。他特別讚許牛棚本季表現，面對密集賽程，球員都能在必要時刻挺身而出，貝坦塞斯（Dellin Betances）恢復明星身手尤其關鍵。



洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投5.2局，被敲8支安打，責失3分，送出5次三振，平本季單場最少紀錄，仍拿下本季第11勝，與克里夫蘭印地安人隊王牌克魯柏（Corey Kluber）並列本季最多勝投手。



塞維里諾坦言，今天狀態欠佳，用球量偏高，但能擊敗水手感覺很棒。他說，這場勝利牛棚功不可沒，洋基本季團隊戰力堅強，隊友彼此幫忙，不會特別在意是否是大聯盟戰績最佳球隊。



洋基拉出4連勝，近21戰拿下17勝，成為本季大聯盟第2支達到50勝的球隊。水手則苦吞4連敗，本季首次客場系列賽被橫掃。（編輯：屈享平）1070622