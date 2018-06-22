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NBA選秀 首輪個個高人一等

發稿時間：2018/06/22 12:44

最新更新：2018/06/22 12:44

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職籃NBA今天舉行2018年選秀會，前7順位新秀就有5人身高在6呎10吋（208公分）以上，個個高人一等。

隊史首度抽到狀元籤的鳳凰城太陽隊，相中7呎（213公分）高的艾頓（DeAndre Ayton）；沙加緬度國王隊以第2順位，選中6呎11吋（約211公分）高的貝格里三世（Marvin Bagley III）。

路透社報導，艾頓和貝格里三世為2006年以來最高的狀元和榜眼。

整體來說，首輪前7順位新秀就有5人身高在6呎10吋（208公分）以上。曼菲斯灰熊以第4順位挑走約211公分高的傑克森（Jaren Jackson Jr.）；奧蘭多魔術以第6順位選擇213公分高的班巴（Mo Bamba）；芝加哥公牛以第7順位挑選208公分高的卡特（Wendell Carter）。

亞特蘭大老鷹隊以探花籤選中斯洛維尼亞新星唐西奇（Luka Doncic），但隨即將這名控衛交易到達拉斯獨行俠，交換獨行俠選中的第5順位楊恩（Trae Young）以及2019年首輪選秀權。

唐西奇身高6呎8吋（203公分）；楊恩6呎2吋（188公分）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070622

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