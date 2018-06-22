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有夢最美 世界盃奪冠仍是最大中國夢

發稿時間：2018/06/22 14:46

最新更新：2018/06/22 14:46

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（中央社記者張淑伶上海特稿）「有的時候我感覺，最大的『中國夢』就是足球獲得世界盃冠軍。」在江蘇省從事媒體工作的王姓民眾說。他不算對足球很瘋狂，但中國用舉國體制發展足球，就給了人民這樣的期待。

中國習慣集中精力辦大事，但中國國家隊就2002年那麼一次曇花一現的現身日韓世界盃。王姓民眾認為，足球就是對舉國體制的最大諷刺，而且「足球可以檢驗，其他吹牛的無法檢驗」。

足球在中國，一直不只是一項運動，也是榮譽問題。根據作家蘇曉康發表在開放雜誌的文章，中國人想擺脫「東亞病夫」之名，中共中央領導人歷來對足球賽都很「情緒化」。

1964年中國國家隊輸給巴基斯坦，中國國家體委主任賀龍一怒之下將其解散。八一足球隊出征前，中國外交部長陳毅對隊員說，若是贏巴西隊，「我陳毅就給你們磕頭！」

此外，1990年北京亞運會，中國0比1輸給泰國，當時已卸下官職的鄧小平打電話責問全國人大常委會委員長萬里：「怎麼搞的，我們這麼個大國連泰國都打不過啦？」

至於為何2002年那次可以「史無前例、後無來者」的踢入世界盃，中國媒體自己分析，中國隊固然必須有一定的水準，但那年東道主日、韓不用參加小組賽直接出線，讓中國隊少了對手。

此外，當時擔任亞足聯競賽委員會主席的張吉龍是中國人，他制定新的抽籤規則，也讓中國與弱隊同組。

少了中國隊入圍，這10多年來，帶著失落感的中國足球迷，更多是以看熱鬧的心情追世界盃足球賽，而不再真正激動滿懷了。

圍繞世界盃話題，一般民眾的想法其實很「民生觀點」。有些人會討論彩票與下注，一些自媒體為了吸引流量，認真整理各國隊伍的帥哥圖輯，特別是半裸照，讓飲食男女們享受福利，有個光明正大的理由欣賞眾多猛將的肌肉線條。

中國的體育實力或許還不行，經濟實力卻不容小覷。贊助商有不同級別，今年也是中國企業首次進入世界杯頂級贊助商的一年。

儘管中國隊無緣赴俄羅斯踢球，但根據時代周報報導，今年有7家中國企業贊助世界盃，包括萬達、蒙牛、vivo等企業。

足球賽意味著龐大的經濟效益，且不論門票和轉播費，腦筋動得快的商人早已讓足球明星為他們賺錢。

16日，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在葡萄牙對西班牙隊一役，個人獨拿3分後，支付寶的官方微博就發出一張C羅踢球圖，稱他是「宇宙帶貨之王」，表示天貓網站上C羅同款球衣銷售增10倍、足球鞋銷售增8倍，「天貓的C羅關鍵詞搜索量暴增32倍」。

善於創造網購節日、買買買的中國人，在喝啤酒、吃燒烤搭配電視上的賽事之餘，當然不會放過世界盃這個購物佳機。這也是中國特色。（編輯：朱建陵）1070622

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