/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

世足慘敗後傳球員要求換教頭 阿根廷聲明駁斥

發稿時間：2018/06/22 22:53

最新更新：2018/06/22 22:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社俄羅斯布隆尼齊22日綜合外電報導）阿根廷昨天在世界盃足球賽以0比3慘輸克羅埃西亞後，傳出阿根廷隊員要求，和奈及利亞進行D組最後一場比賽前，撤換總教練桑帕歐里。阿根廷國家隊今天駁斥消息。

昨天的比賽，是阿根廷隊自1958年以來在世足首輪分組賽遭遇的最大挫敗。賽後當地和國際媒體紛紛報導，阿根廷隊的球員和教練間產生嫌隙。

一名阿根廷國家隊官員今天發布聲明表示：「這絕對是假消息。有關球員會議或任何其他相關報導，全是不實的。」

由於阿根廷在分組賽開場和冰島1比1踢平，為免遭到淘汰，必須力保26日和奈及利亞對戰贏球。

報導還暗示，1986年阿根廷贏得世足金盃時的國腳之一，現任國家隊技術主管布魯恰卡（Jorge Burruchaga），將在26日的比賽接手教頭。

曾在數個阿根廷足球隊擔任教練的龍巴迪（Ricardo Caruso Lombardi）昨天說：「他們想學西班牙，把桑帕歐里（Jorge Sampaoli）換掉，換上布魯恰卡。」

西班牙在本屆世足賽前夕撤換原國家隊教練盧柏迪古（Julen Lopetegui），因為西甲皇家馬德里（Real Madrid）宣布，盧柏迪古將在世足賽後接掌總教練，接替閃辭的法國籍教頭席丹（Zinedine Zidane）。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP