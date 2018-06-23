足球賽集體效應 法國總統懂得趁機博好感

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）足球在某些國家是全民皆愛的運動，對政治人物來說也是展現親民的好機會。法國過去幾任總統，無論是否足球迷，都懂得在大型足球賽前鼓舞球員，甚至親自觀賽，博取民意好感。



世界盃足球賽正在俄羅斯進行，法國是奪冠熱門隊伍之一，目前篤定晉級16強。



歐洲第一電台（Europe 1）報導，自前總統席哈克（Jacques Chirac）以來，歷任總統都會在這場重大賽事前，親自探望國家代表隊成員，當面鼓勵他們。



說到法國參加世足賽的歷史，最風光的時刻就在1998年，法國是地主國，也爭氣奪下法國歷來第一座、也是目前唯一一座世界盃冠軍。



時任總統的席哈克在賽前探訪了代表隊，並親自在法國國家體育場（Stade de France）觀看決賽，但他實際上不算足球迷，從電視轉播畫面看來，現場觀眾歡呼球員名字時，他顯得有點跟不上。



與席哈克不同，繼任的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）可說是足球迷，但他在任期間的2010年世足賽，法國隊在分組賽事早早出局，且媒體批評那年球隊士氣低落的程度，只能用「災難」形容。



根據報導，沙柯吉賽後數日，為了接見球隊隊長亨利（Thierry Henry），特地取消一場與非政府組織的會面，引起爭議。



時任球隊教練的多明尼克（Raymond Domenech）後來在他的書中提到，亨利當時對已與模特兒卡拉布魯妮（Carla Bruni）再婚的沙柯吉說，「換女人跟換俱樂部一樣，是為了重新出發」，沙柯吉則回答，「換俱樂部可以賺到錢，換女人卻要花錢」。



接下來的總統歐蘭德（Francois Hollande）也出了名地喜歡足球，曾數度前往球場觀看重要賽事，有時還下場踢球，受訪時偶爾也會提到足球。



現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）同樣沒放過機會，他6月初就與國家隊共進午餐，還對球員說，等法國隊踢進4強，他會親自赴俄羅斯助威。



費加洛報（Le Figaro）指出，總統們都很清楚自己可以藉著法國隊在世足賽獲勝之機，爭取一些民意支持，例如1998年法國奪得金盃，席哈克的支持率就增加了十多個百分點。



報導引述法國公眾意見機構（Ifop）副執行長達比（Frederic Dabi）的見解，他說，足球是一種集體運動，所謂「集體」的意義遠遠不只是場上的11名球員，而是在所有觀眾身上激發一種共同快樂。



他表示，「總統有責任展現對足球的興趣，甚至當起法國隊的頭號支持者，但尤其注意不要做過頭了」，因為，對運動的熱情可以不分年齡、不分左派右派、不分貧富地把國民團結起來，但總統畢竟不能忘記還有民間疾苦要處理。



民調機構Kantar Sofres執行長黎維埃（Emmanuel Riviere）也認為，只有足球有這種集體現象，但也只有贏球才有效果，一場勝利可把單純的樂觀心態轉化為更堅實的東西，讓人感覺總統會帶來好運，覺得法國或許可以藉著總統的運氣，邁向昌隆。



但他不忘補充：「若法國隊贏球，歸功於馬克宏就太荒謬了。」（編輯：屈享平）1070623