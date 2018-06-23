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百米9秒91 中國蘇炳添成為跑最快的黃種人

發稿時間：2018/06/23 11:06

最新更新：2018/06/23 11:21

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zoom in 中國大陸短跑選手蘇炳添23日凌晨在西班牙的一場男子100公尺賽事，跑出9秒91奪冠，成為史上跑最快的黃種人。（中新社提供）中央社　107年6月23日中國大陸短跑選手蘇炳添23日凌晨在西班牙的一場男子100公尺賽事，跑出9秒91奪冠，成為史上跑最快的黃種人。（中新社提供）中央社　107年6月23日

（中央社台北23日電）中國大陸短跑選手蘇炳添今天凌晨在西班牙的一場男子100公尺賽事，跑出9秒91奪冠，成為史上跑最快的黃種人，也追平卡達名將奧古諾德保持3年的亞洲紀錄。

中國大陸另一名短跑選手謝震業，20日才在法國一場賽事跑出9秒97，打破蘇炳添於2015年締造的9秒99中國大陸紀錄，也超越日本好手桐生祥秀去年締造的9秒98，成為史上跑最快的黃種人。才隔3天，蘇炳添奪回王座。

新華社報導，根據國際田徑總會（IAAF）官網發布，蘇炳添今天凌晨在西班牙舉行的世界田徑挑戰賽馬德里站，跑出9秒91的驚人成績，獲得男子100公尺冠軍，當時風速為順風0.2公尺，紀錄已被認可。他起跑階段就取得領先，隨後越跑越快，率先衝線。

報導指出，蘇炳添不但成為史上跑最快的黃種人，也追平卡達名將奧古諾德（Femi Ogunode）於2015年締造的亞洲紀錄。奧古諾德是奈及利亞出身的黑人選手。

根據IAAF排行榜，蘇炳添今天跑出9秒91，在今年的男子100公尺最快紀錄名列第2。

此前蘇炳添的個人最好成績是2015年IAAF鑽石聯賽尤金站和北京田徑世錦賽上兩次跑出的9秒99，他當時成為第一位突破10秒大關的亞洲本土選手。

蘇炳添今年已經28歲，還能再創新高，主要是憑藉不斷努力尋求技術突破。為了跑更快，蘇炳添先是起跑改為右腳先出，並由100公尺跑47步增為48步。在今天的比賽，他也是起跑反應時間最快的選手。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1070623

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