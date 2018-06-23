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王志庭美職初登板飆7K 黃暐傑本季首先發

發稿時間：2018/06/23 13:45

最新更新：2018/06/23 13:45

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（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）旅美皇家隊新人聯盟投手王志庭，今天美職生涯初亮相，後援3.1局飆7K，球隊以1比3吞敗，王志庭無關勝敗；響尾蛇隊2A投手黃暐傑，本季首度扛先發，4局失1分無關勝敗。

皇家隊新人聯盟今天與響尾蛇隊新人聯盟交手，前4局打完兩隊1比1戰成平手，5局響尾蛇隊進攻時，皇家隊投手、守備都出狀況，響尾蛇隊靠著接連安打、失誤、保送，單局攻下2分、超前比數，2人出局、壘上有人時，王志庭接手後援，先投出三振、瓦解對手攻勢。

王志庭6局續投，展現不錯三振功力，今天總計投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次保送，飆出7次三振、無失分，球隊終場以1比3吞敗，王志庭無關勝敗。

旅美響尾蛇隊2A投手黃暐傑，今天本季首度先發出賽對紅人隊，前3局都讓對手3上3下，4局被首名打者敲出三壘打，再被敲出安打失掉1分，但及時回穩，沒再多掉分數。

黃暐傑今天賽前本季小聯盟出賽皆是後援登板、表現不錯，今天首度扛先發，用46球投4局，僅被敲出2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，中止連15場出賽無失分，球隊終場以5比3拿勝，黃暐傑無關勝敗，賽後防禦率2.25。

旅美紅襪隊3A野手林子偉，今天在與國民隊比賽先發打第1棒、守游擊，首局敲出滾地球出局，3局敲出安打，4局敲出飛球出局，6局兩隊3比3平手時，林子偉關鍵安打，一棒送回2分，替球隊超前比數，紅襪隊終場以5比4拿下勝利。

林子偉今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，扮演球隊拿勝功臣，近6場出賽敲安，賽後打擊率升至2成99。（編輯：李錫璋）1070623

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