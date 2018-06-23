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王維中6.1局失6分 敗投候選人

發稿時間：2018/06/23 19:04

最新更新：2018/06/23 19:04

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（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中今天先發對戰韓火鷹，投6.1局失6分，被敲出8支安打，包括洋砲濠縈陽春砲，在球隊落後時退場，目前是敗投候選人。

王維中前一次先發對KT巫師隊，投7局僅失1分，拿下本季第5勝，今天為本季第2度先發出戰韓火鷹，首局面對首名打者李容圭就被敲安上壘，隨後讓姜炅學擊成雙殺打，化解危機。

第2局回穩的王維中，3局上三振河周錫後遭遇危機，被池晟準安打後，讓李容圭擊成滾地球，封殺往二壘的跑者，但李容圭隨後盜上二壘，姜炅學安打，攻下韓火鷹第一分。

王維中第4局再遇到亂流，被韓火鷹洋砲濠縈轟出陽春全壘打，儘管用滾地球拿下第一個出局數，但又被白彰粹擊出安打，所幸再用雙殺阻止韓火鷹繼續得分。

韓火鷹7局上1出局後再度發動攻勢，河周錫靠著內野安打上壘，王維中保送池晟準後，又被李容圭安打，加上失誤，一口氣掉2分，王維中再度對姜炅學投出保送，留下一、三壘有人後退場，NC恐龍換上張現植登板，再被濠縈掃出3分砲，單場雙響砲。

王維中此役投6.1局失6分，用117球，被敲出8支安打，包括1發全壘打，送出4次保送、3次三振。

NC恐龍隊前6局敲出4支安打，但僅在第4局用3支安打，攻下1分；7局上結束，NC恐龍隊仍以1比7落後。（編輯：管中維）1070623

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