征戰世足賽 墨西哥隊自備食物與營養師

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）墨西哥隊本屆世界盃足球賽的口號是「沒有藉口」，這包括對菜單沒有抱怨，全隊不僅自備愛吃的食物，還帶上專屬的營養師。



墨西哥國家代表隊自備兩噸食物到俄羅斯，包括所有球員喜愛的食物，像是墨西哥傳統捲餅和乳酪酥餅，當然還有莎莎醬。



哥倫比亞籍的歐索里奧（Juan Carlos Osorio）2015年接任墨西哥隊的總教練時，他組成一支包括營養師布尤薩（Beatriz Boullosa）在內的團隊。



布尤薩告訴美聯社：「教練歐索里奧總是說，這裡沒有藉口，他是根據事實做決定的人，他給我們每個人在各自領域為國家隊效力的機會。」



布尤薩自2010年以來一直為國家隊效力。布尤薩2011年是墨西哥17歲以下（Under-17）世界冠軍團隊成員之一，也為贏得2012年奧運金牌的團隊效力過，但當時的總教練艾雷拉（Miguel Herrera）不相信布尤薩，把她趕出2014年巴西世界盃團隊。



歐索里奧聽聞布尤薩的工作，要她回到團隊照顧球員飲食和營養。



布尤薩說：「每位球員都有特定的需求，不僅是根據他在球場上位置，還根據他的體格，以及他在訓練和比賽表現。出場90分鐘的球員，與板凳球員不一樣，我們考量每個變數，確保他們獲得所需營養。」（譯者：葉俐緯/核稿：徐崇哲）1070623