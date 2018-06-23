王維中6.1局失6分 苦吞第5敗

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中今天先發對韓火鷹，本季兩度交手，都未能討到便宜，投6.1局失6分，用117球為本季最多。NC恐龍終場以1比8落敗，王維中吞下本季第5敗。



王維中賽前連續2場出賽都投滿7局，且失分控制在不超過2分，累積出賽13場，戰績5勝4敗，8場優質先發，今天出戰韓火鷹，挑戰第6勝。



兩隊前2局都未能攻下分數，王維中3局上遇到亂流，被打出2支安打，加上1次盜壘，失掉1分；4局上又遭到洋砲濠縈狙擊，轟出陽春全壘打，再丟1分。



王維中前6局投完已用98球，失2分，但等不到隊友火力支援，7局上續投，1出局後，河周錫安打、池晟準保送上壘，李容圭安打帶有1分打點，但因守備失誤多丟1分。王維中在保送姜炅學後退場，張現植登板救火，被濠縈掃出3分砲。



前一次出戰韓火鷹，王維中寫下投3局、本季最短先發紀錄，失8分（3分自責分）吞敗。二度對決投6.1局失6分，用117球，追平本季用球數最多紀錄，被敲出8支安打，包括1發全壘打，送出3次三振，另有4次保送，本季最多。



NC恐龍前一場比賽，全隊僅敲出1支安打，被0比5完封，今天又受制於韓火鷹先發投手桑遜（Keyvius Sampson），前6局僅敲4支安打，攻下1分，吞下7次三振。NC恐龍牛棚之後再掉2分，終場以1比8落敗，王維中吞下本季第5敗。（編輯：黃瑞弘）1070623