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亞運中培勝巨人 26日赴美移地測試投手戰力

發稿時間：2018/06/23 21:27

最新更新：2018/06/23 22:41

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亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊由左投王宗豪先發，投3局被敲2支安打，3局挨轟失掉1分，所幸中培隊牛棚穩守未再掉分，終場拿下比賽勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊由左投王宗豪先發，投3局被敲2支安打，3局挨轟失掉1分，所幸中培隊牛棚穩守未再掉分，終場拿下比賽勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）亞運中華成棒培訓隊今天與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊打擊發揮，以10比2拿下勝利，總教練許順益再點出投手速度問題；中培隊26日出發赴美移地訓練，預計打5場比賽。

中培隊昨天與讀賣巨人三軍戰成4比4平手，今天交手打線發揮，全場敲出16支安打，2局靠著林驛騰、黃佳瑋、林祖傑、陳孝允、蕭帛庭接連安打、保送，單局攻下6分、奠定勝基。

中培隊今天由左投王宗豪先發，總計投3局被敲出2支安打，3局挨轟失掉1分，4局許文錚接手中繼再掉1分，中培隊牛棚穩守，5到9局僅再讓巨人隊敲出2支安打，沒有再掉分，順利拿下比賽勝利。

中培隊總教練許順益表示，今天的打擊狀況比昨天好，投手群也都有達成教練團要求，雖然與巨人隊2場比賽戰績1勝1和，但許順益再度提到投手戰力問題，業餘投手有一定的準度，但國際賽面對日、韓強隊，還是希望可以補強均速快的投手，「期待職棒球員加入後有加分作用，力拚亞運佳績」。

中培隊結束與讀賣巨人隊兩場交流賽後，明天休兵一天、後天練球，26日早上出發赴美，預計與美國NCAA明星隊打5場比賽，暫定由吳昇峰、王宗豪、林宇祥扛先發輪值，李峻旗也可視狀況拉至先發，「希望測試他們的續航力」。

中華隊24人正式名單最遲將在27日公布，但因為職棒球員報到時間不確定，移地訓練仍然會以培訓名單為主，許順益表示，中華棒協主要目的就是在「培訓」，之後加入職棒球員，陣中有些業餘球員會被拉掉，但會持續鼓勵他們，他們可能也是下一批中華隊主力。

中華培訓隊預計26日至7月4日在美國移地訓練，7月7日至11日捷克移地訓練，7月12日至23日赴荷蘭參加哈連盃，8月4日至12日將赴日本東京與社會人隊打交流賽。（編輯：管中維）1070623

日職讀賣巨人隊三軍來台總計打4場交流賽，戰績1和3敗，三軍總教練江藤智（前右2）23日賽後與亞運中培隊教練握手致意，並表示對台灣球隊印象仍是「打擊強」。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日日職讀賣巨人隊三軍來台總計打4場交流賽，戰績1和3敗，三軍總教練江藤智（前右2）23日賽後與亞運中培隊教練握手致意，並表示對台灣球隊印象仍是「打擊強」。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日
亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊打擊發揮，終場以10比2拿下勝利，雙方球員、教練賽後合影留念。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊打擊發揮，終場以10比2拿下勝利，雙方球員、教練賽後合影留念。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日
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