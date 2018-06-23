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巨人三軍交流賽一勝難求 教頭：台灣打擊強

發稿時間：2018/06/23 21:41

最新更新：2018/06/23 22:39

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日職讀賣巨人隊三軍來台總計打4場交流賽，戰績1和3敗，三軍總教練江藤智（前右2）23日賽後與亞運中培隊教練握手致意，並表示對台灣球隊印象仍是「打擊強」。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日日職讀賣巨人隊三軍來台總計打4場交流賽，戰績1和3敗，三軍總教練江藤智（前右2）23日賽後與亞運中培隊教練握手致意，並表示對台灣球隊印象仍是「打擊強」。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）日職讀賣巨人隊三軍來台總計打4場交流賽，戰績1和3敗，三軍總教練江藤智說，育成球員很少能有與國際球隊打交流賽的機會，此次來台收穫不少，對台灣球隊印象仍是「打擊強」。

巨人隊此次來台依序與中職Lamigo桃猿隊二軍、文化大學棒球隊各打一場交流賽，接著與亞運中華成棒培訓隊打2場比賽，昨天與中培隊戰成平手，今天再吞下敗仗，4場比賽都沒能拿下勝利。

江藤智表示，中培隊是很成熟的球隊，今天比賽巨人三軍表現並不理想，但球員都努力了，可惜沒有好的結果。

台灣旅日巨人隊投手廖任磊此次也跟著球隊來台，總計出賽3場，今天比賽9局登板，投1局被敲3支安打，失掉1責失分；江藤智表示，廖任磊連續出賽，今天雖然有失掉分數，但是表現沒有很差。

巨人隊三軍來台打交流賽雖然戰績不理想，但江藤智表示，賽後都會讓球員留下來練習，就當天比賽發生的缺點馬上提醒，三軍育成球員要與國際球隊交手機會並不多，此次來台是很好的經驗。

至於對台灣球隊的印象，江藤智則表示，跟過去的印象沒有太大的差別，「台灣球員很能打、打擊力量強」。（編輯：管中維）1070623

亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊由左投王宗豪先發，投3局被敲2支安打，3局挨轟失掉1分，所幸中培隊牛棚穩守未再掉分，終場拿下比賽勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊由左投王宗豪先發，投3局被敲2支安打，3局挨轟失掉1分，所幸中培隊牛棚穩守未再掉分，終場拿下比賽勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日
亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊打擊發揮，終場以10比2拿下勝利，雙方球員、教練賽後合影留念。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日亞運中華成棒培訓隊23日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊打擊發揮，終場以10比2拿下勝利，雙方球員、教練賽後合影留念。中央社記者謝靜雯攝　107年6月23日
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