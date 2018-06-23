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曲棍球聯賽第一級賽事 台灣首戰泰國失利

發稿時間：2018/06/23 21:48

最新更新：2018/06/23 22:13

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世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事23日開打，台灣男子組曲棍球代表隊晚間拚盡全場，仍以1比3敗給首戰對手泰國隊。圖為台灣與泰國球員相互爭球。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月23日世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事23日開打，台灣男子組曲棍球代表隊晚間拚盡全場，仍以1比3敗給首戰對手泰國隊。圖為台灣與泰國球員相互爭球。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月23日

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事今天開打，台灣男子組曲棍球代表隊晚間拚盡全場，仍以1比3敗給首戰對手泰國隊。

台灣帶隊教練鍾榮朕賽後告訴中央社記者，這次比賽的上半場雖率先開胡，但仍打的非常辛苦，可惜未能把領先優勢帶到下半場，下半場第3節雖發揮攻勢，讓泰國受到威脅，惜未再攻城掠地。

鍾榮朕指出，這次比賽強度等級比較高，台灣選手大多首度出國比賽，國際賽事經驗不足，暫時無法發揮原本實力。

台灣首先在第1節由謝宗育以反棍射門方式開胡，以1比0取得領先優勢，可惜未能保住戰果，把握攻守節奏，結果分別在第2節、第3節及第4節各失一分，終場以1比3敗北。

台灣今年首度參與世界曲棍球聯賽第一級的男子組賽事，並以桃園曲棍球隊為班底，桃園曲棍球隊曾榮獲106年度全國運動會冠軍，因此代表台灣參賽。

世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事23日開打，並將在7月1日進行冠亞軍之戰。這次共有包括泰國、印尼、香港、新加坡、緬甸和台灣等12隊參與男子組、女子組賽事。

其中，印尼、香港、泰國在男子組部分，派出參與今年8月亞運的國家代表隊陣容。（編輯：高照芬）1070623

世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事23日開打，台灣男子組曲棍球代表隊晚間拚盡全場，仍以1比3敗給首戰對手泰國隊。圖為台灣守門員未能擋住泰國凌厲攻勢。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月23日世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事23日開打，台灣男子組曲棍球代表隊晚間拚盡全場，仍以1比3敗給首戰對手泰國隊。圖為台灣守門員未能擋住泰國凌厲攻勢。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月23日
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