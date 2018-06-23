/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎世足比特幣陳偉殷
>rss

比利時火力全開 5比2淘汰突尼西亞

發稿時間：2018/06/23 22:02

最新更新：2018/06/23 22:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
比利時23日再度展現強大進攻火力，終場5比2大勝突尼西亞，提前淘汰對手。圖為比利時球員哈札德。（達志提供）比利時23日再度展現強大進攻火力，終場5比2大勝突尼西亞，提前淘汰對手。圖為比利時球員哈札德。（達志提供）

（中央社記者龍柏安台北23日電）比利時今天再度展現強大進攻火力，靠著「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）與哈札德（Eden Hazard）雙雙梅開二度，終場5比2大勝突尼西亞，淘汰對手。

比利時在本屆世界盃首役先以3比0輕取巴拿馬，次役再以5比2痛擊突尼西亞，G組拉出2連勝，以6分積分高掛榜首，英格蘭則以3分排名第2，只要稍晚擊敗巴拿馬，將可與比利時攜手挺進16強。

開賽6分鐘，比利時前鋒哈札德（Eden Hazard）在右邊禁區線邊緣被對手犯規，裁判直接判罰12碼罰球，哈札德朝著球門左下角勁射，突尼西亞守門員第一時間頓了一下，只能無奈看著球進門。

短短10分鐘後，比利時再次兵臨城下，前鋒梅丹斯（Dries Mertens）一次漂亮橫傳，從後跟上的盧卡庫左腳射向右邊門柱，反彈後滾進門內，開賽僅16分鐘，就取得2比1領先。

這也是盧卡庫連續2場比賽，單場都踢進2球，目前在世界盃金靴排行榜中，以4顆進球和和葡萄牙名將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）並列第一。

拒絕認輸的突尼西亞沒有放棄，2分鐘後哈茲里（Wahbi Khazri）開出角球，人群中布朗恩（Dylan Bronn ）起跳後一頂，球巧妙地穿過比利時門將防線，成功替突尼西亞追回一球。

可惜的是，上半場還沒踢完，突尼西亞右後衛布朗恩（Dylan Bronn）與中後衛尤斯夫（Syam Ben Youssef），都因傷被迫提前退場，不僅戰力大打折扣，也少了追分本錢。

上半場傷停補時4分鐘，比利時沒打算停下腳步，盧卡庫在禁區又接獲麥尼爾（Thomas Meunier）妙傳，突尼西亞門將試圖衝出來撲搶，但盧卡庫右腳輕輕一挑，球越過門將滾進球門，替「紅魔」第3度攻破對手球門。

殺紅了眼的比利時，第51分鐘靠著一次長傳，球在空中哈札德起腳輕點了一下，球閃過守門員後，他跟進再補上一腳，踢進全場個人第2顆進球，和隊友盧卡庫同場聯手演出梅開二度，底定比賽勝負。

第90分鐘，比利時替補前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi），在門前靠著一記凌空射門，再次攻破對手球門，將比分差拉大到5比1；在傷停補時階段，突尼西亞球員哈茲里在對方門前回敬一球，無奈已於事無補。（編輯：黃瑞弘）1070623

延伸閱讀》梅西談本屆世足必看8大球星 比利時哈札德入列

延伸閱讀》第一手消息絕不漏接 世足賽即時新聞看這裡

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP