獅隊鄭鎧文當英雄 敲史上第8支再見滿貫砲[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）中職統一獅今天與富邦悍將交手，悍將隊張瑞麟9局敲出生涯首轟，替球隊扳平比數，延長賽第10局，獅隊鄭鎧文當英雄，敲出中職史上第8支再見滿貫砲，率隊以12比9拿勝。



今天比賽兩隊攻勢互有往來，獅隊蘇智傑6局敲出個人本季第15轟，吳桀睿8局球隊6比5領先時，敲出個人本季第5轟，替球隊將比分拉開至8比5領先。



悍將隊9局上半追分，靠著張瑞麟敲出個人中職生涯首轟，一棒替球隊扳平比數，兩隊9局打完8比8僵持不下；延長賽第10局，悍將隊滿壘時靠高飛犧牲打先拿1分，獅隊鄭鎧文下半局敲出個人首支再見安、率隊拿勝。



鄭鎧文獲頒單場最有價值球員，他表示，10局2人出局上場打擊時，「就覺得這場比賽英雄應該是我」，1好球3壞球後設定直球打、一棒建功；獅隊上半季爭冠失利，鄭鎧文也對球迷喊話，下半季目標直指總冠軍。



統一獅隊潛力投手林子崴，因為傷勢影響先前持續在二軍復健，上一次一軍出賽為去年4月20日，今年遲至4月18日才開始在二軍出賽，今天相隔14個月再度一軍中繼出賽，面對3名打者投出2次三振，沒被敲出安打，僅讓打者靠著守備失誤上壘，總計投0.2局無失分。



獅隊總教練黃甘霖曾表示，林子崴下半季一軍定位將先從牛棚出發，如果狀況許可會讓他慢慢拉長投球局數，補強牛棚投手戰力。



獅隊與悍將隊明天繼續在高雄澄清湖棒球場交手，為今年上半季最後一場例行賽，中職下半球季於7月10日開打，Lamigo桃猿隊主場迎戰富邦悍將隊。（編輯：管中維）1070623