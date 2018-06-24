/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 德國 金曲獎林子偉世足
>rss

克羅斯傷停補時踢進自由球 德國終於找到救世主

發稿時間：2018/06/24 11:28

最新更新：2018/06/24 11:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
德國隊23日在與瑞典的背水一戰，靠克羅斯於傷停補時的最後一刻前踢進驚天自由球，驚險贏球保住晉級16強一線生機。（達志提供）德國隊23日在與瑞典的背水一戰，靠克羅斯於傷停補時的最後一刻前踢進驚天自由球，驚險贏球保住晉級16強一線生機。（達志提供）

（中央社俄羅斯素溪23日綜合外電報導）德國隊今天在與瑞典的背水一戰，靠克羅斯於傷停補時的最後一刻前踢進驚天自由球，驚險贏球保住晉級16強一線生機，也讓德國隊在本屆世足賽終於找到隊上的救世主。

深具魅力的克羅斯主踢中場位置，先後效力德甲拜仁慕尼黑與西甲皇家馬德里，贏得過4次歐冠（Champions League）冠軍。但長久以來他被批評沒能繼承在2014世界盃奪冠後即自國家隊退休的拉姆（Philipp Lahm）與史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger），成為球隊的中流砥柱。

克羅斯看似更滿足於扮演隊上次要角色，保持在自己的中場位置，無論在效力的職業隊或國家隊裡，都把重責大任留給別人。

德國在首戰0比1輸給墨西哥，若再敗給瑞典，將是拿過4屆冠軍的德國自1938年以來，首度小組賽就提前出局，這對全國都瘋狂於足球的德國來說，會是巨大災難。

不過今天對瑞典一役，後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）頸部受傷缺陣，博阿騰（Jerome Boateng）下半場累積2張黃牌退場，穆勒（Thomas Mueller）表現得一無是處，同為上屆奪冠主力的厄其爾（Mesut Ozil）也沒再先發名單，斷了連續26場在重大國際賽事裡擔任先發的紀錄，讓克羅斯必須一肩擔起全隊希望。

但克羅斯於比賽上半場一記向後傳球被截，讓瑞典率先破門，差點成了罪人。

克羅斯賽後說：「當然，（瑞典）第一球是我的錯。當比賽裡要做出400次傳球，就會有1、2次沒法傳到該有的位置。我們現在必須振作，也沒剩多少時間，下一戰必須打贏南韓，屆時我們得拿出更有力的表現。」

為德國扳平比分的羅伊斯（Marco Reus）說：「東尼（克羅斯的名字）那一記進球，還能說什麼呢？這屆世足賽已出現許多最後關頭進球，今天幸運女神在我們這邊。」

羅伊斯說：「很難去講為何他會犯下那種錯，東尼犯了錯，但他彌補了回來，在最後關頭做對了所有事。」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070624

德國隊球員克羅斯（左）23日在與瑞典的比賽中，傷停補時最後一刻前踢進驚天自由球，驚險贏球保住晉級16強一線生機。（達志提供）德國隊球員克羅斯（左）23日在與瑞典的比賽中，傷停補時最後一刻前踢進驚天自由球，驚險贏球保住晉級16強一線生機。（達志提供）

延伸閱讀》一日球迷速成攻略》什麼時候會罰自由球？

延伸閱讀》克羅斯驚天一射沒失手 德國教頭直呼幸運

延伸閱讀》南韓孫興慜踢進「世界波」技驚四座 無奈晉級希望渺茫

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 德國世足
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP