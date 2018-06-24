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中華女壘25日赴美移訓 18場比賽探大陸實力

發稿時間：2018/06/24 15:04

最新更新：2018/06/24 15:04

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中華女壘積極備戰接下來的世錦賽和印尼雅加達亞運，明天將啟程赴美移地訓練，此次赴美將於美國盃壘球賽與大陸交手，大陸隊實力成謎，要藉此機會一探大陸隊實力。

2018年企業女子壘球聯賽上半球季賽事今天結束，入選中華女壘隊大名單的球員沒能多做休息，明天將赴美移地訓練，移地訓練前半段將分別在舊金山、亞特蘭大打各打6場比賽，預計一天安排2戰，接著會參加美國盃壘球賽，美國盃預賽有6場比賽，此次赴美至少會打18場比賽、藉比賽磨練。

中華女壘隊總教練楊賢銘表示，此次美國盃中華隊與菲律賓、大陸隊分在同組，日本隊在另外一組，大陸隊近年分成2組，總計40名球員長期在美國集訓，交手機會不多，實力難以評估，為備戰接下來日本世界盃錦標賽、印尼亞運，大陸隊應會派出最佳陣容打美國盃，可以藉此機會一探大陸隊實力。

中華壘球協會透露，大陸近年比賽一直在躲中華隊，雖然此次美國盃分在同組，但他們球員人數多，無法預測他們是否會派主力球員對中華隊，此次赴美，情蒐小組也會積極運作，為接下來世錦賽、亞運搜集資料。

中華女壘隊此次移地訓練總計帶21名球員，包括8名投手，林素華、林盈馨、邱安汝都是球隊倚重的主力，中華女壘隊預計7月16日回台，25日啟程赴日本打訓練賽，接著參加8月2日至12日在日本舉行的世界盃錦標賽，接著赴印尼參加亞運。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070624

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