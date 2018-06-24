曾信彰告別壘球圈 福添福嘉南鷹不敵凱撒勇士

2018年企業女子壘球聯賽上半季最終戰24日舉行，也是福添福嘉南鷹總教練曾信彰企業女壘賽執教最終戰，曾信彰賽後正式告別耕耘20年壘球圈。中央社記者謝靜雯攝 107年6月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）2018年企業女子壘球聯賽上半季最終戰，福添福嘉南鷹總教練曾信彰比賽結束後告別耕耘20年壘球圈；凱撒勇士佩克柯娃7局完投，率隊以1比0勝福添福嘉南鷹，戰績躍居第一。



企業女子壘球聯賽上半球季賽程今天結束，最終戰由上半季戰績最好的兩支球隊福添福嘉南鷹、凱撒勇士交手，兩隊今天賽前戰績皆為9勝2敗。



兩隊今天都派出王牌投手先發，凱撒勇士由外籍投手佩克柯娃掛帥，福添福嘉南鷹由林素華先發。佩克柯娃今天出賽狀況佳，完投7局飆出7次三振，僅被敲2支安打、無失分，率隊拿下本季第10場勝利，也收下個人本季第9勝，目前暫居勝投王。



福添福嘉南鷹隊最終戰沒能拿下勝利，這也是總教練曾信彰企業女子壘球聯賽執教最終戰，曾信彰投入國內女子棒、壘球推廣約20年，曾任亞運中華女壘隊總教練，因為個人生涯規劃，結束今天比賽後，將告別壘球圈，他難掩不捨說：「已經哭了3次了，但有自己的規劃。」



曾信彰表示，離開壘球圈不會影響接下來球隊的運作，總結福添福嘉南鷹隊上半球季表現，「投打都在水準之上，但守備有些小細節還可以再加強」。



他也特別提到，面對像佩克柯娃這樣等級的投手，儘管隨著賽季進行，她的球速有下滑，但攻擊還是沒有辦法有好的發揮，是下半球季球隊需要更留意的地方。



企業女子壘球聯賽上半賽季今天結束，有入選中華女壘隊大名單的球員將向球隊報到，中華女壘隊明天啟程赴美移地訓練，備戰接下來的日本世界女子壘球錦標賽、印尼雅加達亞運。企業女子壘球聯賽下半賽季將於9月8日開打。（編輯：唐聲揚）1070624