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挹注奪牌營養量能 亞運選手體力不斷電

發稿時間：2018/06/25 13:09

最新更新：2018/06/25 14:49

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雅加達亞運8月登場，迎戰亞運的選手全力備戰，補充體力量能是蓄積選手再戰下一場的關鍵。舉重選手郭婞淳25日表示，通常會在訓後喝一杯奶昔，多數時間營養品是她快速體力補充的來源，才有足夠的體力再戰下一場。中央社記者王淑芬攝　107年6月25日雅加達亞運8月登場，迎戰亞運的選手全力備戰，補充體力量能是蓄積選手再戰下一場的關鍵。舉重選手郭婞淳25日表示，通常會在訓後喝一杯奶昔，多數時間營養品是她快速體力補充的來源，才有足夠的體力再戰下一場。中央社記者王淑芬攝　107年6月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）雅加達亞運8月登場，迎戰亞運的選手全力備戰，補充體力量能是蓄積選手再戰下一場的關鍵。舉重選手郭婞淳今天表示，規律作息和快速營養補給很重要。

郭婞淳在去年世界大學運動會一舉摘金，面對雅加達亞運，國人對她有更多的期待。克服年齡增長和訓練後體力的流失與疲憊，她說，通常會在訓後喝一杯奶昔，多數時間營養品是她快速體力補充的來源，才有足夠的體力再戰下一場。

世大運體操金牌選手李智凱鞍馬精湛且高難度的「湯瑪士迴旋」是他的強項，他表示，體重多半公斤都會讓他有失輕盈，完美的體重控制要分毫必計。

迎戰大型競賽，長途旅行和賽後體力恢復是很大的挑戰，李智凱說，充足的蛋白質和水份是選手不可或缺的能量，尤其電解質的補充也要即時。

國家運動訓練中心運動營養師潘奕廷告訴中央社記者，照護選手體能在最佳狀況並不容易，以跆拳道、舉重選手為例，醣類、蛋白質的需求量各有不同。

舉重選手每天至少3000cc的水份，蛋白質要占一天飲食量的20%到25%；跆拳道是耗氧量高的運動，每日水份至少4500cc，蛋白質量占飲食的20%；醣類需求要大量，比例約70%，米飯和地瓜等澱粉要大量攝取。

潘奕廷也表示，隨選手年齡、體能和疲勞程度也會再做增減，有的選手需要降體重，有人需要增加肌肉量，每個環節都要兼顧，才能讓選手在舞台上有最佳戰力。選手除了天然飲食的補充，營養品的補給更快速。

國訓中心今天接受美商如新華茂台灣分公司贊助提供新台幣1000萬元的營養補給品要為亞運選手補給體力，出席選手為營養品見證，肯定營養品是他們快速恢復體力的來源之一。中華奧會副秘書長宋守智、國訓中心執行長李文彬，另出席選手還有黃鈺仁、高展宏、陳智郁等人。(編輯:孫承武)1070625

雅加達亞運8月登場，備戰選手已經展開集訓。國訓中心25日接受業者贊助提供新台幣1000萬元的營養補給品，為亞運選手補給體力，出席選手為營養品見證，肯定營養品是他們快速恢復體力的來源之一。中央社記者王淑芬攝　107年6月25日雅加達亞運8月登場，備戰選手已經展開集訓。國訓中心25日接受業者贊助提供新台幣1000萬元的營養補給品，為亞運選手補給體力，出席選手為營養品見證，肯定營養品是他們快速恢復體力的來源之一。中央社記者王淑芬攝　107年6月25日
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