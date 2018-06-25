台灣國際合球公開賽 板橋體育館26日開打

2018台灣國際合球公開賽26日起至30日在新北市立板橋體育館舉辦，各國好手來台競技，台灣方面派出中華隊藍白兩隊出征，精彩可期。中央社記者王鴻國攝 107年6月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）2018台灣國際合球公開賽將於26日至30日在新北市立板橋體育館舉辦，今年將有中國、香港、澳門及世界排名第一的荷蘭隊參賽，台灣派出中華隊藍白兩隊出征，精彩可期。



新北市政府教育局今天舉辦台灣國際合球公開賽記者會，教局副局長蔣偉民表示，這場賽事同時也是 U21世界合球錦標賽，以及亞洲暨大洋洲合球錦標賽的前哨戰。



他表示，合球在台灣發展超過30年，靠著台式特色「快、狠、準」球風，近年來在國際賽場上屢創佳績，目前世界排名高居第二，僅次於發源地荷蘭。



他表示，這次國際合球公開賽在板橋體育館舉辦，讓新北市能夠共襄盛舉，這次的中華隊陣中也有許多新北市的好手，歡迎市民朋友到場觀賞，一起捍衛主場。



教育局表示，這次公開賽全程將由智林體育台於網路、MOD頻道，以及中華民國合球協會粉絲頁同步直播，現場也設置合球體驗互動遊戲區，鼓勵更多球迷進場看賽事、拿好禮。



體育處表示，合球起源荷蘭，強調性別平等、團隊至上、全面技能，場上男女必須共同合作競技。每隊4男生4女生一起上場比賽，分成攻方與守方。



籃框高350公分，沒有籃板，可在任何位置投籃。採一對一盯人防守、同性守同性、不能運球、不能抄手上球，但可以抄截傳球。比賽分四節，每節10分鐘，每次進攻有25秒限制。（編輯：方沛清）1070625