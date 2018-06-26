因應東京奧運住房 日本業者推飯店船

（中央社東京26日綜合外電報導）東京奧運將於2020年舉行，為解決住房不足的問題，日本旅遊業者推出「飯店船（Hotelship）」，利用靠泊在神奈川縣橫濱港的大型郵輪，提供逾千間客房。



日本產經新聞報導，日本規模最大的旅行社JTB昨天公布，將在2020年東京奧運期間推出飯店船。日本政府3月時曾舉行會議，列舉了位於東京都、神奈川縣及千葉縣等5個處所，供飯店船停靠；具體內容首度交由業者自行決定。



JTB包下擁有1011間客房、排水量約7萬7000噸的太陽公主號（Sun Princess），預計2020年7月23日到8月9日，靠泊在山下碼頭；船上設備齊全，包括壽司店、酒吧及游泳池等，目前也在研究是否推出住宿與比賽場館門票的套票。



JTB社長高橋廣行在記者會上表示，希望對緩解東京奧運住房不足的問題能有所助益；橫濱市長林文子說，除了希望遊客到橫濱來觀看奧運賽事，也期待大家可以感受橫濱街景及郵輪魅力。



橫濱市除了是東京奧運時的棒球、壘球及足球項目的比賽地，位於神奈川縣藤澤市的知名觀光景點江之島，屆時也會舉行帆船比賽。



2012年倫敦奧運及2016年里約奧運時，也曾使用飯店船提供住房。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1070626