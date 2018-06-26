哈登帶領火箭升空 獲年度MVP肯定

（中央社記者李晉緯台北26日電）本季以平均30.4分搶下得分王的哈登，帶領火箭隊在例行賽拿下聯盟第一，也是隊史最佳的65勝，這讓他在今天擊敗詹姆斯、戴維斯，拿下年度MVP大獎，成為隊史第3人。



哈登（James Harden）在2009年選秀會，被奧克拉荷馬雷霆隊以第1輪第3順位選入，讓他與杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）組成三巨頭，很快打出身價的他，在2011-12賽季獲得年度最佳第6人獎肯定；2012-13球季，他被交易到休士頓火箭隊，扛起球隊一哥的重任，生涯至今9個球季，4度進到年度第1隊、曾獲選年度新秀第2隊、6次參與明星賽。



哈登上季平均每場比賽上場36.4分鐘，可有29.1分、11.2助攻、8.1籃板演出，當時就有機會拿下年度最有價值球員（MVP）獎，但雷霆主控衛斯布魯克硬是以31.6分、10.4助攻、10.7籃板的「平均大三元」成績，風光搶下年度MVP，讓哈登與年度MVP擦身而過。



本季例行賽，哈登平均每場比賽上場35.4分鐘，攻下30.4分，是本季的得分王，送出8.8次助攻，排在聯盟第3，另外抓下5.4個籃板；更重要的是，他帶領休士頓火箭隊拿下聯盟最佳，也是隊史新高的單季65勝，打破1996-97球季單季57勝的隊史最佳紀錄。



在個人成績維持在高檔，又幫助火箭創造歷史的情況下，哈登得以力抗克里夫蘭騎士隊的詹姆斯（LeBron James）、紐奧良鵜鶘的戴維斯（Anthony Davis），穩穩拿下年度MVP。



哈登本季拿下年度MVP，是繼1978-79球季、1981-82球季的馬龍（Moses Malone），和1993-94球季的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）後，火箭隊史第3位拿下年度MVP的球員。



而繼2013-14球季的杜蘭特、2016-17球季的衛斯布魯克後，哈登拿下本季年度MVP，讓當年雷霆三巨頭都已獲年度MVP肯定。（編輯：梁君棣）1070626