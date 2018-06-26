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關鍵字： NBA葡萄牙西班牙空污法
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世足阿根廷拚續命 戰奈及利亞非贏不可

發稿時間：2018/06/26 17:47

最新更新：2018/06/26 18:07

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2018年世界盃足球賽，阿根廷想晉級16強，對戰奈及利亞必須全力搶勝。圖為阿根廷隊球星梅西。（達志提供）2018年世界盃足球賽，阿根廷想晉級16強，對戰奈及利亞必須全力搶勝。圖為阿根廷隊球星梅西。（達志提供）

（中央社聖彼得堡26日綜合外電報導）「藍白軍團」阿根廷在本屆世界盃的前2戰零勝，若想續命，台灣時間27日凌晨時對決「非洲雄鷹」奈及利亞必須全力搶勝，才有晉級16強的一線生機。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙和2010年世足冠軍西班牙，已自B組順利晉級，地主俄羅斯及烏拉圭也已晉級16強。

以小組冠軍出線的「無敵艦隊」西班牙將於台灣時間7月1日晚間10時在莫斯科迎戰俄國，小組第二名葡萄牙則將在素溪（Sochi）與曾兩度奪冠的烏拉圭交手。

南美勁旅阿根廷想加入晉級之列、不想提前打包回家，還得看同組另場比賽克羅埃西亞和冰島對戰結果。

本屆傳奇小國冰島因阿根廷明星前鋒梅西（Lionel Messi）錯過一記12碼罰球，以1比1逼和阿根廷，第二戰阿根廷遭克羅埃西亞以3比0痛宰，難堪吞敗。

阿根廷想繼續本屆世界盃之旅，非得擊敗奈及利亞，再加上D組當前霸主克羅埃西亞打敗冰島，但冰島若勝出，與阿根廷將取得相同積分，屆時將以雙方淨勝球一決勝負。

阿根廷教頭桑帕歐里（Jorge Sampaoli）在球隊背水一戰前說：「我們必須達成我們的目標，贏得5場比賽，打進四強。而明天將是首場決戰。」

他說：「明天不管誰上場，都有責任流光身上每一滴汗水，讓阿根廷取得晉級。」（譯者：蔡佳伶/核稿：陳亦偉）1070626

延伸閱讀》梅西幾乎贏遍了所有的榮譽 獨缺世界盃冠軍

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