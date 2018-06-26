林益全買明星賽公益悠遊卡 老婆加碼購

2018年中華職棒明星對抗賽7月7日、8日登場，今年還發行4款球員公益悠遊卡，每售出一張將捐贈新台幣29元給身障棒球隊，富邦悍將隊林益全（左1）26日馬上認購、老婆喊加碼，總共購買20張，希望拋磚引玉邀球迷一起做公益。（中華職棒大聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年6月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）2018年中華職棒明星對抗賽下週登場，配合明星賽發行4款球員公益悠遊卡，每賣出一張捐29元給身障棒球隊，富邦悍將隊林益全馬上認購、老婆喊加碼，希望拋磚引玉做公益。



中華職棒7月7日、8日將於天母棒球場舉行明星對抗賽及五項競技賽事，台灣銀行連8年冠名贊助明星紅隊，配合5項競技對抗賽，也在所有比賽中加入金球送愛心活動，「跑壘大賽」紅隊獲勝捐贈20克黃金，「超級雷射肩」、「全壘打大賽」、「投準大賽」、「我是速球王」都有設捐贈門檻，黃金將捐給公益單位。



今年也與悠遊卡公司合作，發行4款球員悠遊卡，推出統一獅隊陳傑憲、中信兄弟彭政閔、Lamigo桃猿隊王柏融和富邦悍將隊林益全4人的悠遊卡，除了可以於明星賽事期間現場購買，從7月4日起，也可於全台7-ELEVEn、全家便利商店預購，每售出一張會捐贈29元給身障棒球隊，作為身障棒球隊9月初前進日本比賽的經費。



今天記者會上，林益全看到自己的公益悠遊卡直呼很榮幸，也提到兒子看到悠遊卡時大讚：「爸爸好帥」，林益全現場認購10張，老婆喊加碼10張，總計購買20張，希望拋磚引玉邀請球迷一起做公益。（編輯：李亨山）1070626