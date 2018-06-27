阿根廷晉級梅西鬆口氣 馬拉度納血壓狂飆

（中央社聖彼得堡26日綜合外電報導）世界盃足球賽阿根廷今天對決奈及利亞驚險得勝，免於提早出局的命運，讓足球巨星梅西鬆了一口氣，極度關注球賽的阿根廷前球星馬拉度納則是激動到血壓狂飆，身體不適。



梅西（Lionel Messi）今天在聖彼得堡開胡踢進本屆世足第一球，但下半場奈國摩西（Victor Moses）禁區罰球得分，使5度榮膺年度最佳球員的梅西和備受責備的阿根廷總教練桑帕歐里（Jorge Sampaoli）捏了把冷汗。



所幸羅赫（Marcos Rojo）在比賽86分鐘時踢進致勝球，阿根廷保住顏面。



阿根廷隊推特官方帳號引述梅西的話寫道：「在這樣的狀況下贏球令人驚嘆。這是應得的喜悅。」「我們就知道上天站在我們這邊，不會讓我們出局的。」



「我要向所有這裡的粉絲道謝，謝謝他們的奉獻，也要向那些在阿根廷、一直陪伴著我們的人道謝。阿根廷國家隊球衣勝過一切。」



梅西告訴阿根廷媒體：「在兩場我們無法獲勝的比賽後，我們明白上天給了最後一次機會，我們不能讓這個機會溜走，無庸置疑。」



被問及他自己感覺如何，梅西回道：「我很好，非常開心。如果在第一輪被刷掉，真的會讓人超級痛心。」



不過阿根廷若想再晉級，還須大大進步，30日的16強賽上，他們將對決各界看好的法國隊。



於此同時，阿根廷傳奇退役球星馬拉度納（Diego Maradona）今天為致勝球歡呼後，據報感到身體不適，醫護人員因此趕赴照料。對此關鍵一役，57歲的馬拉度納看起來非常激動。





世界盃足球賽阿根廷26日對決奈及利亞，阿根廷傳奇退役球星馬拉度納（藍衣者）也到場觀賽。（達志提供）

當羅赫在第86分鐘踢進致勝球，馬拉度納從他和朋友觀戰的VIP席上站起，往前靠上護欄，一面比中指、一面大聲罵髒話。



稍後出現一支影片，其中這名1986年奪得世界盃的球星看起來不太舒服，走路困難，被兩名友人扶到VIP區的餐廳內，坐在椅子上。



其餘影像顯示，兩名身著制服的醫護人員抵達，其中一名看似在替他量脈搏。



阿根廷媒體報導，馬拉度納血壓飆升。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070627



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