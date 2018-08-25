羅德隊牛棚砸鍋 陳冠宇勝投飛了

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）旅日羅德隊投手陳冠宇今天先發對歐力士隊，投5局僅失1分，在5比1領先退場，牛棚後續卻丟4分，遭追平比數，羅德隊9局下靠著再見安打，終場以6比5險勝，陳冠宇無關勝敗。



陳冠宇本季多待命牛棚，8月18日臨危受命登板中繼，投5局無失分，僅被敲出2支安打，表現精彩；今天獲得先發機會，出戰歐力士隊，為本季第2次以先發身分登板。



陳冠宇首局讓歐力士隊3上3下，2局上保送首名打者後被敲安，無人出局，一、二壘有人，後續用飛球連續拿下3個出局數，化解失分危機。



不過，陳冠宇3局上又遇到亂流，被敲出3支安打，丟1分，隨後穩住陣腳，未再失分。



陳冠宇此役投5局，用68球，被敲出5支安打，送出1次保送、沒有三振，僅失1分，最快球速144公里，退場時球隊仍以5比1領先，為勝投候選人。



羅德隊第6局啟動牛棚，益田直也中繼1局無失分，第7局換上岩下大輝，僅投0.2局狂丟4分，讓歐力士隊將比數扳成5比5平手，



兩隊僵持至第9局，羅德隊9局下由平沢大河安打開啟球隊攻勢，靠著隊友推進，攻占二壘，中村獎吾2出局後選到保送，隨後井上晴哉適時揮出再見安打，助羅德隊以6比5贏球，陳冠宇無關勝敗。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070825