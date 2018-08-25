楊俊瀚帶枕頭出征 賽前睡不好預賽仍跑第一

2018雅加達亞運田徑賽事，25日晚間進行男子100公尺短跑預賽，台灣好手楊俊瀚以10秒13的成績名列分組第一，順利晉級。中央社記者張新偉攝 107年8月25日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）台灣「最速男」楊俊瀚今年前往雅加達參加亞運，特別帶了枕頭出門，賽前的緊張和亢奮讓他還是睡不好，所幸男子100公尺預賽第1他跑出生涯次佳的10秒13，開出好彩頭。



2018雅加達—巨港亞運男子100公尺預賽，楊俊瀚今在第2組出發，他輕鬆跑出10秒13佳績，距離自己7月跑出的10秒11全國紀錄只差了0.02秒，讓他自己也嚇了一跳。



楊俊瀚的指導教練陶武訓透露，愛徒第1趟跑出這樣的成績，讓他同感驚訝，「如果按照他現在的表現，加上老天爺幫忙（順風），或許有可能跑進10秒10內。」



陶武訓也透露，楊俊瀚這次出征亞運，罕見地帶了枕頭來，對此楊俊瀚笑說：「4年前仁川亞運的枕頭實在太不好睡了，我來這裡也沒什麼行李，就乾脆把枕頭給帶來。」



既然帶了枕頭出征，是否晚上睡得比較好，他坦言：「還是睡得不太好。」他透露，為了今年亞運，他已經備戰了很久，如今比賽終於要到了，讓他整個人非常亢奮，另一方面「也是有點緊張啦。」



楊俊瀚透露，其實來到印尼後的訓練，身體狀況不算太理想，因此當他看到成績出爐後，的確有些訝異，而賽前教練團設定，200公尺將是他的主戰場，100公尺繳出好表現後，是否也想要拚一把。



他強調，不論是100公尺還是200公尺，他都想要拿金牌，他也坦言：「比賽有時候很難說，就像世大運我100公尺拿金牌，200以為也會拿金牌，沒想到卻沒跑好。」（編輯：李亨山）1070825