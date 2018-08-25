魏均珩開局又收尾 中華男團12年後再闖金牌戰

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）雅加達亞運射箭場的風勢又強又亂，中華男子射箭隊賽前更改棒次，也收得奇效，在2018雅加達－巨港亞運射箭男子反曲弓團體賽，4強以6比0完封蒙古，挺進金牌戰。



中華射箭代表隊上一次在亞運挺進決賽，是2006杜哈亞運，今年除男子隊之外，女子隊同步也晉級金牌賽，則是隊史16年來首次，男子隊教練劉展明坦言：「還是要保持平常心，畢竟比賽還沒結束。」



今年中華男子隊陣中，就以2016里約奧運國手魏均珩經驗最好，劉展明透露：「因為場風比較亂，我們讓魏均珩開頭，也因為他穩定性好，收尾的最後一棒也交給他。」



亞運團體賽共3人出賽，每人輪流發射1箭，再交換由對手發射，每局1人共有2次發射機會，總分較高的一方，取得2分積分，平手則各得1分，先拿到5分的隊伍勝出。



劉展明說，魏均珩對於風勢的判斷很有一套，因此，當他第1棒射完後，會馬上提醒後面隊友，風勢該如何掌握；此外，放箭節奏明快的湯智鈞，過去都是第1棒，劉展明則把他放在第2趟的第1棒，他說：「這樣的安排方式，等於我們有雙箭頭。」



劉展明強調，不同的棒次安排，其實在訓練時都有演練過，所以選手對於棒次的調整並不陌生。



中華隊27日將與南韓爭金，他表示，會要求選手盡量保持平常心，也期望能把金牌帶回台灣。（編輯：梁君棣）1070825