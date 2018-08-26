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黃佳瑋扛亞運主戰捕手 對韓配球有策略

發稿時間：2018/08/26 08:21

最新更新：2018/08/26 08:21

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）亞運中華成棒隊捕手黃佳瑋，4年前因傷錯過亞運，今年扛起主戰重責，今天首戰對上南韓隊，黃佳瑋對職棒明星組成的南韓隊打線有策略，不畏強投如雲：「比他們強的都打過。」

黃佳瑋2014年仁川亞運原本有機會披上國家隊戰袍，但因傷錯過，他坦言很可惜，今年再被選入亞運代表隊，感覺不太一樣，這次以業餘社會隊球員為主體，大家彼此熟悉，「互相學習的感覺比較多」。

黃佳瑋在先前荷蘭哈連盃棒球邀請賽打擊調整得不錯，總計8場先發23打數敲出10支安打，包括3支二壘打，貢獻2分打點，打擊率4成35，赴印尼之前最後一場交流賽也有開轟，他表示打擊教練克魯茲的加入為球隊打擊帶來不同的養份，「技術上面其實大同小異，不同的是信心，他給我們很大的信心鼓勵」。

南韓隊此次力拚亞運連霸，由韓職明星球員組隊參賽，球員平均月薪將近新台幣350萬元，外界預期左投梁玹種對台先發機會最大；南韓國家隊的光環也是巨大的壓力，但黃佳瑋表示，中華隊陣中不乏國際賽經驗豐富的選手，其實也打過比他強的投手，2013年世界棒球經典賽熱身賽，當時台灣電力、合作金庫組成聯隊參加，也曾與南韓代表隊打得不分上下，並不因此畏懼。

中華隊首戰對南韓先發投手，考量情蒐資訊曝光，可能由業餘投手扛起；黃佳瑋表示，南韓隊的情蒐資料都有看過，職棒選手打球，表演性質增加，因為想要成績、求表現，拉打成為習慣，在應對上變化球、引誘球是關鍵，他也賣關子，中華隊首戰先發投手狀況調整不錯，希望大家平常心面對。（編輯：陳怡璇）1070826

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