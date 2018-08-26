亞運百米飛人競速 楊俊瀚10秒17名列第5

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）被寄予奪牌眾望的台灣「最速男」楊俊瀚，今天在雅加達—巨港亞運田徑男子100公尺決賽，繳出10秒17、名列第5，同場較勁的中國名將蘇炳添則繳出9秒92摘金並破大會紀錄。



楊俊瀚在2天內跑了3場高強度的100公尺，且3趟都維持在10秒20以下，其中又以預賽的10秒13最佳，不過賽後他一臉肅穆，對自己的表現不太滿意，「我有點失望，如果我跑10秒10內，就算排名第8，我也會很開心」。



這次亞運，楊俊瀚期望自己的100公尺可以打破全國紀錄，並跑進10秒10以內，可惜最後未能如願。



今天決賽起跑，楊俊瀚的起跑反應時間是0.146秒，在8名參加決賽的選手中排名倒數第2，對此他坦言，自己在反應上還是出了一些問題，這個起跑表現比他平時的水準，還差了一點。



楊俊瀚強調，參加比賽，除了要跟自己比，也要跟對手比，所以他覺得自己做得還是不夠，而他在準決賽與決賽，都飆出10秒17，他說：「以我的生涯來看，這樣的成績算是不錯，但是沒有達到我的最低標準。」



結束了100公尺之後，楊俊瀚28日將再轉戰拿手的200公尺預賽，他表示，跑完亞運100公尺後，對他接下來的比賽也有幫助，他坦承比賽前擔心自己跑不好，「在跑之前我就已經設想過後果了，我一直在想未來的事情，但是未來根本還沒發生」。



對於同場較勁的中國選手蘇炳添，跑出了大會紀錄9秒92，對此楊俊瀚坦言並不意外，賽前他就預估蘇炳添會在這場比賽跑進10秒內，不過他強調，無論跟誰同場，都不會在意，「畢竟在決賽的氛圍，我根本也管不了他是誰」。（編輯：張芷瑄）1070826