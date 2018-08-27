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大谷翔平模擬賽前一天坐板凳 9局代打吞K

發稿時間：2018/08/27 09:54

最新更新：2018/08/27 09:54

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯天使今天在主場1比3不敵休士頓太空人，系列賽3連敗遭到橫掃，日籍球星大谷翔平為了準備明天投模擬賽，沒有擔任先發指定打擊，9局下代打遭三振。

天使隊1比3落後之下，9局下2人出局換上大谷翔平代打。大谷翔平前一戰才從太空人王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）手中敲出個人本季第14支全壘打。

第9局上場的太空人投手奧蘇納（Roberto Osuna）用一記84英里（135公里）滑球，讓大谷揮空三振，助球隊收下這場勝利，個人本季第11場救援成功入袋，也是季中從多倫多藍鳥交易到太空人以後第2場關門成功。

大谷翔平為了備戰明天投模擬賽，今天沒有排上先發打線，9局下代打成為本場比賽天使最後一名打者。

兼具投球與打擊「二刀流」身手，大谷翔平季中手肘受傷，自從6月6日之後沒有在比賽中投球，7月3日重回打線。

大谷對復原的進度有信心，自認今年球季結束之前能夠重返投手丘。他在昨天牛棚練投21球，明天是傷後復健的第2場模擬比賽，預計投45球到50球。

大谷翔平昨天表示：「我很期待重回投手丘。我原本應該要投滿一整年，可是沒能做到，但我已經準備好可以重新出發。」

美聯西區龍頭太空人領先排名第2的奧克蘭運動家1.5場勝差，今天橫掃天使之後，這次客場9連戰拿下6勝3敗的佳績，最近5連勝。

太空人此役第3局打下勝利基礎。雙方0比0情況下，蓋提斯（Evan Gattis）安打、史塔西（Max Stassi）保送、布里格曼（Alex Bregman）安打攻占滿壘。

柯利亞（Carlos Correa）安打適時一擊攻下2分之後，龔薩雷茲（Marwin Gonzalez）又安打追加1分打點，取得3比0領先。

天使打線僅在第5局靠著凱爾洪（Kole Calhoun）的滾地球送回1分打點。太空人左投巴爾德斯（Framber Valdez）生涯首次先發，5局失1分拿下勝投。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070827

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